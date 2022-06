I molti santi del New Jersey: la trama del film prequel de I Soprano, stasera su Sky Cinema Due

Stasera su Sky Cinema Due alle 21:15, in prima visione, va in onda I molti santi del New Jersey, il film prequel della celebre serie tv I Soprano: ecco la trama.

Echi de I Soprano stasera su Sky Cinema Due grazie a I molti santi del New Jersey, il film, in onda alle 21:15 in prima visione - anche in streaming su NOW e disponibile on demand - che funge da prequel della celebre serie tv HBO.

La trama

Locandina di I molti santi del New Jersey

Anni Sessanta, New Jersey. Mentre si incendia lo scontro tra le gang italo-americane e quelle storicamente già presenti sul territorio, il giovane Tony Soprano cerca di farsi strada nella criminalità, seguendo i suggerimenti di Dickie Moltisanti, che lo ha introdotto nella malavita.

Mentre Tony sembra ormai in grado di prendere decisioni che gli consentano di farsi strada negli ambienti della corruzione e del malaffare, i gangster rivali della banda di cui fa parte si ribellano al boss Di Meo e alla sua famiglia.

Coinvolto direttamente, Dickie ancora una volta farà da esempio a Tony: controllerà più situazioni in contemporanea senza mai dimenticare le responsabilità che egli ha nei confronti della propria sfera personale. Da giovane inesperto, Tony sarà pronto ad assumere le redini di un'organizzazione mafiosa: la severa "educazione criminale" che ha ricevuto gli ha consegnato le chiavi del potere.

Diretto nel 2021 da Alan Taylor, I molti santi del New Jersey è legato anche affettivamente a I Soprano: nei panni del giovane Tony c'è Michael Gandolfini, figlio del compianto James Gandolfini, scomparso improvvisamente nel 2013 durante una vacanza a Roma.

Nel cast anche Ray Liotta, morto a Santo Domingo lo scorso 26 maggio.