I Mercen4ri - Expendables: guardate il film in anteprima con i vostri amici grazie al nostro nuovo concorso

I Mercen4ri - Expandables arriverà nei cinema italiani il 21 settembre e, grazie a un concorso che vede Movieplayer.it coinvolto come mediapartner, alcuni fan della saga action potranno vivere insieme ai propri amici un'esperienza unica vedendo in anteprima il film durante una proiezione privata. Sul sito dedicato all'iniziativa - promossa da Vertice360 e organizzata da WePromo - si potranno infatti scoprire i dettagli di una sfida creativa davvero unica.

I dettagli del concorso

Per vincere la visione esclusiva del film I mercen4ri - Expendables bisognerà realizzare un fan trailer usando la propria creatività e dimostrando di poter essere un vero mercenario, catturando l'essenza dell'azione, il divertimento nella sfida e i momenti più epici della saga.

Chi conquisterà l'ambito premio potrà invitare fino a 99 amici a una proiezione privata in anteprima del nuovo capitolo del franchise.

Per tutti i dettagli basta collegarsi al sito dell'iniziativa. Per caricare il proprio video c'è tempo fino al 7 settembre.

Che cosa sappiamo su I mercen4ri - Expendables

Nel film diretto da Scott Waugh, armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo, la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. I nuovi membri del team, con stili e tattiche mai viste prima, daranno all'espressione "sangue nuovo" un significato completamente diverso.

I migliori attori action del mondo hanno composto questa invincibile squadra per tre capitoli del franchise, ma ora una nuova generazione di star si unisce a loro per un'avventura adrenalinica.

Ai mercenari d'élite Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, si uniscono per la prima volta Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Iwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.