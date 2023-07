I mercenari 4: l'esclusivo poster ufficiale del nuovo film con Sylvester Stallone (FOTO)

Un avvincente poster ufficiale de I mercenari 4 preannuncia il ritorno di Sylvester Stallone, Jason Statham e degli altri leggendari eroi d'azione del celebre franchise: Vertice 360 Italia ha appena diffuso l'immagine esclusiva in cui figurano i nomi e l'impressionante schiera di star del cinema.

Locandina di I mercen4ri 4 - Expendables

In questa nuova pellicola, ai mercenari d'élite come Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Stallone si uniscono per la prima volta anche Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Iwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia. Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo, la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione.

Come rivelato in precedenza, purtroppo, non vedremo il ritorno di Arnold Schwarzenegger in questo nuovo capitolo della saga; tuttavia, i nuovi membri del team che abbiamo appena menzionato stupiranno sicuramente i fan con stili e tattiche mai viste prima, dando all'espressione "sangue nuovo" un significato completamente diverso. I migliori attori d'azione del mondo hanno composto questa invincibile squadra per tre capitoli del franchise, ma ora una nuova generazione di star si unisce a loro per un'avventura adrenalinica.

Ricordiamo che I mercen4ri 4 - Expendables, quarto film del fortunato franchise tributo agli action degli anni Ottanta e Novanta, uscirà nelle sale italiane il 21 settembre 2023 - un giorno prima dell'uscita statunitense - e che sarà distribuito da Vertice 360.