I mercen4ri - Expendables, le prime reazioni USA si dividono: 'Divertente', ma 'dimenticabile'

Le prime reazioni della critica americana nei confronti de I mercen4ri - Expendables hanno fatto irruzione in rete e non sono tutte positive. Mentre alcuni lodano il film ammettendo di essersi divertiti, la stragrande maggioranza delle reazioni puntano il sito sui difetti nella sceneggiatura, gli effetti visivi e altro definendolo deludente e rivelando che si dimentica subito dopo la visione.

I Mercen4ri - Expendables: una scena del film

Accanto a Silvester Stallone e Jason Statham, I mercen4ri - Expendables vede il ritorno di Dolph Lundgren e Randy Couture, mentre tra i nuovi arrivi troviamo Megan Fox, Curtis Jackson (alias 50 Cent) e Andy Garcia. L'ex stuntman Scott Waugh dirige la nuova avventura che vede il team impegnato a tentare di impedire a un'organizzazione terroristica di contrabbandare testate nucleari.

Sylvester Stallone: "Sono l'ultimo dei dinosauri tra le action star degli anni '80"

Le reazioni della critica americana a I mercen4ri - Expendables

Eric Eisenberg di CinemaBlend non usa mezzi termini, descrivendo il quarto film come un "imbarazzo per tutti i soggetti coinvolti". Nelle sue parole:

"Vi siete mai chiesti quale sia il punto più basso di un franchise? Preparatevi a rimanere sbalorditi dalla bruttezza di Expend4bles. Ha l'estetica di un film Direct-To-Video del 1995 e la semplice descrizione degli sviluppi della storia/trama suona come una presa in giro. Un imbarazzo per tutti i soggetti coinvolti".

Nick di Bitesize Breakdown concorda sul fatto che il franchise stia andando nella direzione sbagliata, con il quarto film che è il più debole finora. Ecco cosa scrive: "Expend4bles perde tutto ciò che era divertente della serie per creare il capitolo più debole finora. La mancanza di humor e stardom dimostra che questo franchise sta andando nella direzione sbagliata".

Ian Sandwell di Digital Spy ha notato una mancanza di divertimento, soprattutto nella prima ora. Dopodiché, però, il film riprende e sfrutta maggiormente i suoi punti di forza, di cui Jason Statham è una parte importante. Secondo il critico:

Josh Barton definisce il film "spazzatura assoluta" e il "peggiore" film dei Mercenari finora, mentre Phil Roberts ha scritto che il film ha una "CGI mediocre, performance inapprezzabili e una trama debolissima".

Voce fuori dal coro, Jeff Schwartz definisce il film "fantastico" e loda in particolare le performance di Megan Fox e Tony Jaa. James Preston Poole di The Cosmic Circus nota che il film ha "abbastanza uccisioni gratuite e cruente per portare a termine il lavoro", aggiungendo anche che è "il tipo di film per cui sarei impazzito da adolescente".