I Griffin compiono 25 anni, Seth MacFarlane: 'È come se fosse passato un solo lungo giorno'

L'autore dello show ha poi aggiunto che non vede una fine vicina per i suoi personaggi

I Griffin hanno compiuto 25 anni dalla prima messa in onda e, per l'occasione, Seth MacFarlane ha espresso la sua soddisfazione per lo show e il fatto che sia durato così a lungo dal suo esordio.

I Griffin debuttarono su Fox il 31 gennaio 1999 e 25 anni dopo continuano ad andare in onda sulla stessa rete. Un anno fa, lo show è stato rinnovato per le Stagioni 22 e 23.

"È ancora in grado di sopravvivere e prosperare. Ha ancora un pubblico considerevole ed è un esempio perfetto di come ci sia appetito per qualcosa. Quindi continueremo a nutrire la bestia", ha dichiarato MacFarlane a TheWrap. "Non c'è alcuna indicazione che lo show finirà presto".

MacFarlane ha riflettuto su quanto sia "strano" arrivare al 25° anniversario.

"Da quando la serie ha debuttato, è come se avessi continuato a correre a perdifiato", ha detto. "Tra allora e oggi è come se fosse trascorso un solo lungo giorno".

Quando gli è stato chiesto se ha un episodio o una battuta preferita dello show, MacFarlane ha risposto che si tratta di una "domanda difficile a cui rispondere".

I Griffin, 25 anni e non sentirli

"Ormai ci sono talmente tanti episodi che non ricordo", ha detto. "Torno indietro e guardo una serie e ho un vago ricordo della sua realizzazione. Ti trovi di fronte alla realtà del passare del tempo e a un certo punto del passato, questo episodio, questa scena, questo momento, fotogramma per fotogramma, era così importante che dovevo farlo, e ora non riesco a ricordare cosa succede dopo. Voglio dire, ci sono tipo 400 episodi. Chi riesce a tenere il conto?".

L'autore ha proseguito "Ma mi è sempre piaciuta la risposta che Jackie Gleason diede quando gli fu chiesto come mai il suo show fosse durato solo 39 episodi. E disse semplicemente: 'Perché era divertente'. Non so se la nostra risposta sarebbe diversa".

I Griffin: bufera negli USA per un episodio scottante

"L'obiettivo è far ridere"

"Penso che l'obiettivo dello show sia solo quello di far ridere la gente. Ogni tanto si addentra in allegorie sociali e politiche, come dovrebbe fare un buon show animato in prima serata, ma questo è sempre stato secondario. È una stanza piena di autori di commedie che vogliono solo far ridere... Questa è la missione dello show e non cerca mai di posizionarsi con pomposità come qualcosa di più di questo, il che penso che in questo caso sia probabilmente una buona cosa".