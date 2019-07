I Griffin stagione 16, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi sono I Griffin, con le stagioni numero 15 e 16 dell'irriverente serie d'animazione di Seth MacFarlane.

I Griffin è uno dei titoli di punta della Fox. La sedicesima stagione è già andata in onda negli Stati Uniti e ha visto un gran numero di guest star direttamente da Hollywood, come Ian McKellen nei panni dello psicologo di Stewie, Ryan Reynolds, il cast di Modern Family e Amanda Seyfried, che interpreta un cane del mondo dello spettacolo.

La Fox ha già rinnovato lo show per una diciassettesima stagione e la scorsa estate si era parlato addirittura di un film in arrivo. In realtà un lungometraggio dedicato a Peter Griffin era stato annunciato nell'ormai lontano 2007, anche se il creatore aveva sottolineato anche in quel caso che sarebbe stato complicato realizzarlo mentre la serie è ancora in onda.

I Griffin 16 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult. La storia della famiglia Griffin, anche in queste nuove stagioni non eviterà di affrontare la situazione politica: "Abbiamo preso in giro i Clinton e Barack Obama. Non evitiamo qualcuno perché abbiamo votato in un modo o nell'altro. In ogni periodo in cui I Griffin è andata in onda, nella serie abbiamo indicato gli idioti e le cose stupide che fanno. Questo accade con il nostro attuale presidente e non sarebbe diverso se un Democratico facesse qualcosa di stupido, e accade spesso".