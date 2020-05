I Goonies: i divertenti bloopers della reunion virtuale del cast (VIDEO)

Le star del film I Goonies hanno partecipato a una reunion virtuale organizzata da Josh Gad e l'attore ha ora condiviso online l'esilarante video dei bloopers dell'evento.

La star dei film Disney ha infatti ideato il format Reunited Apart che permette ai fan di alcuni cult degli anni '80 di rivedere insieme, anche se a distanza, i protagonisti dei propri film preferiti e il secondo episodio sarà dedicato a Ritorno al futuro.

Al primo appuntamento avevano partecipato gli attori Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Martha Plimpton (Stef), Jonathan Ke Quan (Data), Kerri Green (Andy), Josh Brolin (Brand), Robert Davi (Jake Fratelli), e Joe Pantoliano (Francis Fratelli). Non potevano poi mancare all'evento lo sceneggiatore Chris Columbus, il produttore esecutivo Steven Spielberg, il regista Richard Donner e Cyndi Lauper, interprete del brano musicale The Goonies 'R' Good Enough.

Nel video inedito della reunion del cast del film I Goonies si vedono molti errori nei momenti tagliati dallo speciale condiviso online come le difficoltà nell'apparire sullo schermo nella direzione giusta, l'arrivo a sorpresa di Chris Columbus che si è poi allontanato nuovamente dallo schermo.

I membri del cast fanno poi gli auguri a Richard Donner, ma lui non se ne rende nemmeno conto perché non aveva l'audio della conversazione attivo. Sean Astin ha ricordato la sua disastrosa audizione che pensava gli avrebbe impedito di ottenere il ruolo, considerando inoltre che Steven Spielberg se ne era andato.

Tra i momenti più esilaranti anche il tentativo di cantare Buon Compleanno, coro non particolarmente riuscito.