I Goonies: Sean Astin condivide il suo provino per il film anni '80

Sean Astin ricorda il film che l'ha portato al successo, I Goonies di Richard Donner, film cult degli anni '80 prodotto da Steven Spielberg, pubblicando in queste ore il suo provino integrale.

L'attore, che nel film interpretava il piccolo Mikey Walsh, ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram, un video mai visto prima fino ad oggi: "Un filmato mai visto prima! La mia audizione per I Goonies. Ho aspettato 35 anni per condividere questo video con voi. Mentre ci troviamo in questo momento difficile condividiamo insieme lo spirito di avventura"

Il video, che dura più di 8 minuti, mostra un piccolo Sean Astin che, all'età di 14 anni, si presta a mostrare le sue doti recitative nonostante un po' di imbarazzo iniziale.

Un regalo molto apprezzato dai fan di Sean Astin e dei Goonies, un tuffo nel passato che allieta in un momento così particolare per tutto il mondo, per l'emergenza Covid-19. L'attore, infatti, ha approfittato di questa pubblicazione per invitare i suoi fan americani a donare per aiutare la croce rossa.

I Goonies resta uno dei film più amati di sempre, soprattutto dai veri nerd che hanno vissuto gli anni '80, un classico nato per i più piccoli ma che in realtà riesce a intrattenere diverse fasce di età. Qualche mese fa proprio Sean Astin si aprì sulla possibilità di fare un sequel, affermando che aveva lavorato con il suo collega Corey Feldman a un possibile script. A quanto pare, però, al momento non c'è traccia di un possibile sequel, che il regista Richard Donner ha definito troppo costoso.