I Goonies: Jonathan Ke Quan, vincitore del Golden Globe 2023, tornerebbe nel sequel

Reduce dalla grande vittoria ai Golden Globe 2023 come miglior attore non protagonista per la sua performance in Everything Everywhere All At Once, Jonathan Ke Quan è tornato a parlare del tanto discusso sequel de I Goonies, film cult del 1985 in cui interpretava Data.

L'attore si è detto disposto a tornare a bordo nel sequel, qualora venisse mai realizzato: "Abbiamo cercato di realizzare I Goonies 2 nell'arco degli ultimi 30 anni, avrei preferito che l'opportunità si fosse presentata quando ero ancora più giovane. Magari avrebbe svoltato la mia carriera. Abbiamo letto numerosi copioni, ma nessuno riusciva ad eguagliare lo spirito del film originale".

Ke Huy Quan ha poi aggiunto: "Purtroppo abbiamo perso Richard Donner, il capitano della nostra nave. Non so se ci sarà mai un sequel de I Goonies, ma sono aperto all'idea di riprendere il mio personaggio". Richard Dooner, regista de I Goonies, si è infatti spento all'età di 91 anni nel 2021.

Ai Golden Globe, Jonathan Ke Quan ha poi voluto ringraziare Steven Spielberg per aver lanciato la sua carriera grazie al ruolo avuto da bambino in Indiana Jones e il Tempio Maledetto, film uscito nel 1984.

