Indiana Jones: Ke Huy Quan sarebbe felice di recitare nella serie tv

L'attore Ke Huy Quan, interprete di Short Round, ha ammesso che sarebbe entusiasta all'idea di recitare nella serie di Indiana Jones in fase di sviluppo per Disney+.

La saga di Indiana Jones potrebbe espandersi con una serie tv e Ke Huy Quan ha ammesso che sarebbe felice di essere coinvolto nel progetto in fase di sviluppo per Disney+.

Attualmente non si conoscono ancora i dettagli del progetto e se sarà legato, in qualche modo, al quinto film con star Harrison Ford in arrivo nelle sale nel mese di giugno.

Ke Huy Quan, interprete di Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto, ha ora affrontato l'ipotesi di essere coinvolto nella realizzazione della serie. Intervistato dal podcast Happy Sad Confused, l'attore ha dichiarato: "Prima di tutto, amo il personaggio di Short Round, è fantastico. Lo trovo divertente, coraggioso, salva il culo di Indy, e se la Disney o la Lucasfilm venissero da me e mi dicessero 'Vogliamo realizzare uno spinoff su Short Round', risponderei 'Sono qui'".

Indiana Jones: 10 cose che (forse) non sapete sull'archeologo più famoso del cinema

L'attore ha ribadito: "Amo quel personaggio così tanto e ho amato l'esperienza così tanto, sarebbe incredibile rivisitare il personaggio così tanti anni dopo".

Ke Huy Quan ha dichiarato che non ha idea di quello che potrebbe essere accaduto al personaggio negli anni trascorsi degli eventi del film: "Non ho idea. Le vostre ipotesi sono valide quanto le mie, ma visto che tiene così tanto in considerazione Indy, non sarei sorpreso se fosse diventato un archeologo".