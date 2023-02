I Fantastici 4, Shakman commenta i rumor sul casting: quando potrebbe arrivare l'annuncio?

Il regista de I Fantastici 4 Matt Shakman ha commentato le numerosi voci che vagano per il web in merito ai casting della pellicola, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2024.

Il regista de I Fantastici 4, Matt Shakman, è intervenuto per chiarire alcune voci in merito al casting del reboot mentre i fan attendono con ansia di scoprire quali volti noti verranno annunciati, e soprattutto quando.

Matt Shakman, al timone de Fantastic Four, ha quindi deciso di aggiornare i fan sulla pellicola, e in particolar modo sugli attori che arriveranno sul grande schermo per dare vita ai suoi personaggi.

Fantastic Four: Matt Shakman svela quando inizieranno le riprese del reboot

Nelle ultime ore Shakman ha dichiarato che le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2024. I nomi, al momento ancora sconosciuti di chi entrerà nel cast, verranno quindi rivelati nei prossimi mesi?

"Tutte le notizie sul casting che vedete sono solo voci. Siamo all'inizio del nostro progetto. Non abbiamo nulla da annunciare in questo momento e sicuramente, quando lo avremo, ve lo faremo sapere" ha affermato il regista ai microfoni di Collider, come riporta The Direct. Adam Driver, John David Washington e Ryan Gosling sono solo alcuni dei nomi che vagano per il web proprio in merito ai volti che i fan potrebbero ritrovare nella pellicola, ma come annunciato dal regista, al momento non sono altro che rumor.

I Fantastici 4: Dev Patel sarà Reed Richards nel reboot Marvel? [RUMOR]

Intanto, come dichiarato, con l'inizio delle riprese previsto per il prossimo anno, e con l'arrivo nelle sale previsto per il 2025, non dovrebbe mancare poi molto all'annuncio tanto atteso. Che il Comic-Con di San Diego 2023 sia il luogo giusto per rispondere finalmente alle domande dei fan?