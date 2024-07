Fantastic Four, il cast del reboot Marvel Studios per la prima volta insieme in una foto

Sarà anche il weekend del Comic-Con di San Diego, ma per il cast di Fantastic Four è arrivato il grande momento di mettersi al lavoro sul reboot dei Marvel Studios che arriverà nelle sale tra un anno esatto.

La star Pedro Pascal, che interpreterà Reed Richards nell'atteso debutto nel MCU della prima famiglia Marvel, ha pubblicato ieri sera un paio di foto sui social media, dando ai fan un primo sguardo al quartetto di star principali riunite insieme per la prima volta (la seconda foto è tutta per il regista Matt Shakman in modalità di preparazione).

Definendo la foto "la nostra prima missione", Pascal appare accanto ai colleghi Vanessa Kirby (che interpreterà Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm). Le riprese principali del film inizieranno questa settimana e l'uscita è prevista per il 25 luglio 2025, solo due settimane dopo l'arrivo nelle sale di Superman di James Gunn. Potete vedere il post di Pascal qui sotto.

Questa foto del dietro le quinte è la prima di molte che probabilmente arriveranno una volta iniziate le riprese in esterni. Le immagini finora disponibili ritraggono la Prima Famiglia Marvel durante la corsa allo spazio in piena Guerra Fredda. Recentemente, Kevin Feige ha confermato che l'ambientazione di Fantastic Four sarebbe stata proprio l'epoca degli anni '60.

Fantastic Four, Paul Walter Hauser svela il suo ruolo: "I fan dei fumetti lo conoscono molto bene"

Questa ambientazione, che è stata il punto di partenza originale dei fumetti dei Fantastici Quattro, ha condito molte delle loro prime storie, in cui Reed Richards e compagnia erano essenzialmente dei famosi scienziati. Se Fantastic Four prenderà la stessa strada, i fan probabilmente si chiederanno se Johnny abbia qualcosa a che fare con la Torcia Umana dell'Età dell'Oro vista brevemente in Captain America: il primo vendicatore. Nei fumetti, le due cose non sono collegate.

Fantastic Four dovrebbe far parte del panel Marvel Studios di sabato prossimo al Comic-Con. Poiché il film non è ancora in produzione, è improbabile che ci sia qualche tipo di anticipazione video, ma probabilmente si parlerà parecchio di questo nuovo film.