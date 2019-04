I Fantastici 4 debutteranno nel Marvel Cinematic Universe prima degli X-Men?

I Fantastici 4 potrebbero debuttare nel Marvel Cinematic Universe prima degli X-Men dopo l'acquisizione di Fox compiuta dalla Disney. I personaggi erano ritornati sul grande schermo nel 2005 con un reboot fallimentare che ha avuto come protagonisti Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell, e successivamente Marvel Comics ha rilanciato i fumetti dedicati ai supereroi.

Il mondo degli X-Men sarà invece nuovamente protagonista nelle sale nel 2020 con il travagliato New Mutants e tra qualche mese con Dark Phoenix. La popolarità del franchise con protagonisti James McAvoy, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence è ancora piuttosto alta e la Disney potrebbe quindi preferire attendere un periodo di tempo più lungo prima di riutilizzare i personaggi.

Kevin Feige, in passato, ha confermato di essere interessato a utilizzare tutti i personaggi presenti nei fumetti Marvel che ora sono ritornati a propria disposizione.

Joe Russo, pochi giorni fa, aveva sottolineato che in Avengers: Endgame non era possibile ancora usare i personaggi, anche se l'atteso cinecomic uscirà nelle sale dopo la conclusione del passaggio di proprietà: "L'accordo si è chiuso solo una settimana e mezza fa. Non sarebbe stato logisticamente possibile". Anthony e Joe Russo hanno però confermato che l'obiettivo è di arrivare un giorno a proporre sul grande schermo un adattamento di Secret Wars, il crossover pubblicato negli anni Ottanta in cui apparivano gli Avengers, gli X-Men, i Fantastici Quattro e persino Spider-Man.

