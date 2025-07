I Fantastici 4: Gli inizi, quando arriva il film in streaming su Disney+?

Il debutto al cinema de I Fantastici 4: Gli Inizi ha segnato un ritorno in grande stile per la Prima Famiglia Marvel, con Pedro Pascal nei panni di Reed Richards e una nuova squadra pronta a conquistare anche il pubblico più esigente.

Con un incasso globale che ha già superato i 200 milioni di dollari, è chiaro che l'interesse per il film è alle stelle. Tuttavia, molti spettatori stanno già aspettando l'arrivo del film in digitale e su Disney+, per poterlo rivedere con calma a casa.

Quando arriverà I Fantastici 4: Gli Inizi su Disney+?

Negli ultimi anni, i Marvel Studios hanno mantenuto una finestra abbastanza coerente per il passaggio dallo streaming: in media 90-100 giorni dopo l'uscita in sala. Deadpool & Wolverine, ad esempio, è arrivato su Disney+ dopo 97 giorni, mentre Captain America: Brave New World ne ha richiesti 103.

I Fantastici 4: Gli inizi, Vanessa Kirby in una scena

Se la Disney dovesse seguire un calendario simile, è possibile che I Fantastici 4: Gli Inizi venga caricato sulla piattaforma tra il 29 ottobre e il 5 novembre. L'uscita digitale, in vendita o noleggio, potrebbe invece avvenire tra il 23 e il 30 settembre, con un mese di anticipo rispetto allo streaming.

Questo schema di rilascio è diventato quasi una prassi per i film del Marvel Cinematic Universe. Dopo la pandemia, gli studi hanno trovato un equilibrio tra sfruttamento delle sale e disponibilità casalinga, per soddisfare un pubblico sempre più eterogeneo.

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal in una sequenza

Molti fan, infatti, preferiscono la visione domestica per evitare il caos delle sale o per motivi economici, soprattutto quando si tratta di famiglie numerose. Nonostante ciò, I Fantastici 4: Gli Inizi è stato pensato per il grande schermo, e la visione in IMAX rimane altamente consigliata.

Trama, cast e ambientazione del nuovo reboot Marvel

Diretto dai Marvel Studios, I Fantastici 4: Gli Inizi propone una visione retrofuturistica ispirata agli anni '60, arricchita da uno stile visivo che omaggia il leggendario Jack Kirby. Il film introduce la nuova formazione: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach).

I Fantastici 4: Gli Inizi, il robot HERBIE

Il gruppo dovrà affrontare una minaccia cosmica senza precedenti: Galactus, interpretato da Ralph Ineson, e il suo Araldo, una sorprendente versione femminile di Silver Surfer, a cui dà voce Julia Garner. Ma oltre al destino del pianeta, in gioco c'è qualcosa di più personale per i protagonisti, che metterà a dura prova i legami familiari.