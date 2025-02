I Fantastici 4: Gli Inizi: in quale universo è ambientato il cinecomic Marvel?

Marvel ha messo in chiaro che I Fantastici 4 si volge in una realtà alternativa rispetto all'MCU, come si integrerà la Prima Famiglia nella timeline principale del franchise?

Trentasettesimo film Marvel, I Fantastici 4: Gli Inizi alimenta la discussione dei fan grazie al primo trailer lanciato ieri. La pellicola, in uscita nelle sale italiane il 23 luglio, seguirà Captain America: Brave New World e Thunderbolts come terzo film Marvel in sala nel 2025. Ma in quale universo è ambientato l'atteso cinecomic Marvel?

Secondo quanto anticipato, il team dei Fantastici Quattro interagirà con gli Avengers per combattere Doctor Doom, che avrà le fattezze di Robert Downey Jr., nei due nuovi film in preparazione, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma la Prima Famiglia proviene da un differente universo.

Marvel lo ha reso perfettamente chiaro fin dall'inizio. I Fantastici Quattro inizieranno il loro viaggio in una realtà diversa. Resta ancora da stabilire come verranno coinvolti nel Multiverso e nella linea temporale principale dell'MCU. Ma I Fantastici 4: Gli Inizi dovrebbe spiegarlo.

Il saluto dei Fantastici Uauttro

Come si integreranno i Fantastici Quattro nell'MCU?

Non esiste un modo semplice per aggiungere retroattivamente i Fantastici Quattro all'MCU. Prima della Saga del Multiverso, la Marvel non deteneva i diritti sui personaggi, proprietà Fox come gli X-Men, quindi non poteva utilizzare la squadra in nessun crossover con gli Avengers.

Come spiega Bgr,.com, è più semplice prendere una diversa squadra dei Fantastici Quattro dal Multiverso, trapiantarla nella realtà principale e poi integrarla nei progetti successivi, come accadrà con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Vanessa Kirby e Pedro Pascal al San Diego Comic-Con

Inoltre, l'azione nel film si svolge negli anni '60 in una realtà diversa. Vediamo quel mondo prepararsi per una sorta di importante viaggio spaziale, come mostra il primo trailer. D'altra parte, è una premessa a cui abbiamo già assistito. La storia delle origini si svolge nel passato, ma i protagonisti appariranno poi in un futuro più lontano, dal loro punto di vista, cioè il presente del MCU. Steve Rogers (Chris Evans) è il miglior esempio di un eroe del MCU trapiantato dal passato al futuro.

Sappiamo anche che Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) non sono ancora supereroi. Sono scienziati, astronauti che stanno andando in missione particolare. Probabilmente è proprio durante la missione nello spazio che otterranno i loro poteri e faranno la conoscenza del villain Galactus. La conferma arriverà con l'arrivo de I Fantastici 4: Gli Inizi al cinema il 23 luglio.