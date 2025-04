I Fantastici 4: Gli Inizi, uno sguardo fugace ai protagonisti nella prima clip del cinecomic

I Marvel Studios hanno pubblicato la prima clip del cinecomic di Matt shankman in cui Johnny Storm rimprovera la sorella e Reed Richards per essere arrivati ​​in ritardo a cena.

Quali saranno le personalità dei Fantastici Quattro nella nuova versione targata Marvel Studios? Un primo fugace sguardo ai tre dei quattro membri della Prima Famiglia ce lo offre una brevissima clip de I Fantastici 4: Gli Inizi diffusa in rete da Marvel.

Nella clip vediamo Johnny Storm (Joseph Quinn) visibilmente infastidito dal ritardo per cena della sorella Sue Storm (Vanessa Kirby) e di Reed Richards (Pedro Pascal). Mentre Reed non apre bocca, Sue risponde a tono al rimprovero del fratello, ma sul più bello la scena si interrompe.

E proprio Joseph Quinn ha parlato di come la sua interpretazione della Torcia Umana sarà diversa dalle precedenti incarnazioni del personaggio in una recente intervista con EW in cui ha detto:

"È un uomo che si comporta con molta spavalderia, il che a volte può essere un affronto. Ma è anche divertente. Io e Kevin Feige stavamo parlando delle sue precedenti interpretazioni e della nostra situazione culturale. Era etichettato come un donnaiolo spensierato, ma oggigiorno ha ancora senso? Non credo. Questa versione di Johnny è meno insensibile ai sentimenti altrui e spero che ci sia una maggiore consapevolezza di ciò che spinge a comportarsi in quel modo per ricercare attenzione."

Uno sguardo tutto nuovo alla Prima Famiglia Marvel

I Fantastici Quattro vede protagonisti quattro astronauti trasformati in supereroi dopo l'esposizione ai raggi cosmici nello spazio. Reed Richards (Pedro Pascal) acquisisce la capacità di allungare il suo corpo a lunghezze sorprendenti. Il suo interesse sentimentale, Sue Storm (Vanessa Kirby), ha il potere di diventare invisibile e creare campi di forza. Il fratello di Sue, Johnny Storm (Joseph Quinn), può trasformare il suo corpo in fuoco e anche volare. E Ben Grimm (Moss-Bachrach), il migliore amico di Reed, si è trasformato in La Cosa. Ciò significa enormi massi arancioni per un corpo che gli conferiscono una super forza e una bassa autostima.

I Fantastici 4: Gli Inizi, in uscita nei cinema italiani il 23 luglio, due settimane dopo il film di punta della DC Studios Superman, sarà l'ultimo film dei Marvel Studios prima di Avengers: Doomsday, in uscita nel 2026, che vedrà il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni da villain del Dottor Destino, nei fumetti principale antagonista della Prima Famiglia. Tutti e quattro i membri dei Fantastici 4 appariranno in Avengers: Doomsday, dando vita a un intreccio narrativo che si preannuncia travolgente.