I Fantastici 4: Gli Inizi, la New York alternativa e il Baxter Building nei concept art

Nuovi concept art ritraggono la New York ispirata agli anni '60 mentre arriva l'annuncio che quest'estate i californiani ritroveranno la Prima Famiglia a Tomorrowland, nel parco tematico di Disneyland.

Dopo aver appreso che in estate la Prima Famiglia Marvel sarà protagonista di Tomorrowland, attrazione del parco tematico Disneyland in California, un nuovo concept art approfondisce la conoscenza della New York alternativa degli anni '60 e del Baxter Bulding, ambientazione de I Fantastici 4: Gli Inizi.

Secondo quanto anticipato, il cinecomic che lancerà la Prima Famiglia Marvel nell'MCU sarà ambientato solo sulla Terra e dopo Avengers: Secret Wars ci si aspetta che la squadra faccia della Sacra Linea Temporale la sua nuova dimora.

"Fantastic Four: First Steps è stato ispirato da Tomorrowland di Disneyland. Appena annunciato, gli ospiti potranno vedere i personaggi lì questa estate. Ecco i concept art del film, nelle sale cinematografiche a luglio" si legge nel post X di Attractions Magazine.

Cosa racconterà il nuovo film del MCU

Nei cinema italiani a partire dal 23 luglio, I Fantastici 4: Gli Inizi si concentrerà sulla Prima Famiglia Marvel. Il personaggo di Ben Grimm/La Cosa è stato affidato a Ebon Moss-Bachrach, Reed Richards/Mister Fantastic è interpretato da Pedro Pascal, Sue Storm/la Donna invisibile ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm/Torcia Umana è interpretato da Joseph Quinn.

Nel cast spazio, inoltre, a Julia Garner che sarà un'inedita Silver Surfer, Ralph Inecon nei panni del malvagio Galactus, e John Malkovich e Paul Walter Hauser in ruoli ancora avvolti dal mistero.

La storia si svolge negli anni '60 e mostrerà l'origine dei supereroi, alle prese con il loro nuovo ruolo nella società e il legame esistente tra loro, il tutto mentre devono difendere la Terra da Galactus e Silver Surfer. Il piano del villain, che spera di poter divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti, non sarà però l'unico problema che il team dovrà affrontare.

Alla regia del film c'è Matt Shakman, già collaboratore della Marvel in occasione della serie WandaVision.