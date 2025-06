I Fantastici 4: Gli Inizi, male interpretate le reazioni alle proiezioni di prova: "Nessun disastro"

Le reazioni trapelate in rete dopo la proiezione di prova de I Fantastici 4: Gli Inizi sarebbero state fraintese, in realtà molti giudizi a caldo sul film sarebbero piuttosto positivi.

Come hanno reagito i fortunati che hanno potuto vedere prima di tutti I Fantastici 4: Gli Inizi durante le proiezioni test? Difficile da capirlo. Secondo nuove puntualizzazioni, le reazioni negative vociferate sarebbero state ingigantite e in realtà il film sulla Prima Famiglia Marvel avrebbe riscosso grande entusiasmo. Ma facciamo chiarezza.

Uno degli spettatori che ha partecipato alla proiezione test del cinecomic in uscita nei cinema italiani il 23 luglio, colpevole di aver "allarmato" i fan con la sua reazione negativa, è uscito allo scoperto per mettere i puntini sulle i.

"Ho visto molti resoconti su aneddoti e fatti che ho riconosciuto come miei", ha scritto su X il partecipante alla proiezione di prova. "Volevo smentire alcune interpretazioni errate che ho sentito. Nessuno ha urlato 'metà' tra il pubblico. C'era un tizio accanto a me che sospirava e agitava le mani. Quando il film è finito gli ho chiesto la sua opinione e lui ha detto 'era metà'. Ho raccontato questa storia su Discord subito dopo essere uscito. Alcuni addetti ai lavori hanno ingigantito la storia, riferendo che un pazzo ha urlato 'metà' in sala. Questo è falso al 100%... c'era un dipendente che chiedeva a persone a caso le loro reazioni. Ho sentito molti 'Eccellente', il punteggio più alto nel sondaggio."

Cosa possiamo aspettarci dal film sui Fantastici Quattro?

La Prima Famiglia Marvel

Secondo quanto anticipato dal fortunato spettatore della proiezione di prova, I Fantastici 4: Gli Inizi ha un ritmo molto rapido frenetico, "ma non è un disastro" (come qualcuno avrebbe anticipato), e le critiche mosse riguardano il fatto che Reed Richards non assuma "forme folli" e che La Cosa non possieda l'accento di Brooklyn. Tuttavia, chi si è espresso ha ammesso di essere un grande appassionato di fumetti, in grado di cogliere dettagli che non daranno fastidio alla maggior parte degli spettatori (una mancanza di approfondimento psicologico dei personaggi potrebbe, tuttavia, risultare problematica).

Dopo le puntualizzazioni pubblicate su X, chi aveva urlato al disastro ha fatto un passo indietro. Come puntualizza Comicbookmovie.com Mentre scriviamo, l'insider Danield Richtman si è scusato, @MyTimeToShine ha rimosso il suo post su X mentre Jeff Sneider ha preferito tacere, almeno per il momento. Il sospetto è che i pareri negativi siano stati enfatizzati per avere maggio visibilità (e click) tra le schiere dei fan che scalpitano per l'arrivo del reboot su i Fantastici Quattro. A parlare, tra poche settimane, saranno i numeri al botteghino che sanciranno il successo o il flop della pellicola.