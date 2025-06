I Fantastici 4: Gli Inizi vedrà la prima apparizione del Dottor Destino di Robert Downey Jr.?

Dato che Robert Downey Jr. vestirà presto i panni del Dottor Destino nel MCU e che il personaggio è l'acerrimo nemico della Prima Famiglia Marvel, i fan hanno comprensibilmente ipotizzato che il villain potrebbe fare il suo debutto ne I Fantastici 4: Gli Inizi, in arrivo nelle sale il 25 luglio prossimo.

Ora, nulla è certo fino a quando non ci recheremo nelle sale per il film, ma il regista Matt Shakman ha recentemente avuto modo di fornire una risposta piuttosto definitiva.

Parlando con Empire per l'ultimo numero della rivista, il regista de I Fantastici 4 ha dichiarato: "Destino non fa parte del mio film e quindi non rientra nelle mie competenze". Tutto chiarito quindi? Non esattamente...

Il debutto del Dottor Destino avverrà nella scena post-credits?

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Secondo diverse fonti, la scena post-credits che è stata allegata a un recente test-screening presentava il villain, con Sue Storm che tornava alla culla del figlio Franklin e trovava Destino seduto accanto al bambino mentre teneva la sua maschera tra le mani (non dovrebbe pronunciare battute, secondo quanto emerso).

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

I commenti di Shakman suggeriscono che questa fuga di notizie è imprecisa? Non necessariamente. La sequenza post-credits non fa tecnicamente parte del film a cui è allegato e, per quanto ne sappiamo, un altro regista potrebbe aver diretto questa sequenza (proprio come hanno fatto i fratelli Russo con la scena post-credits inserita in Thunderbolts) per preparare gli eventi di Avengers: Doomsday.

In ogni caso, sembra che possiamo scordarci di vedere Destino nel film vero e proprio. Alcuni fan dei fumetti ritengono che il sovrano megalomane di Latveria avrebbe dovuto essere il primo antagonista che i Fantastici 4 avrebbero dovuto affrontare in questo reboot, ma non è troppo sorprendente che la Marvel abbia deciso di andare in una direzione diversa dopo che Doom era già stato il villain principale nelle precedenti uscite della squadra sul grande schermo.