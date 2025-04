I Fantastici 4: Gli Inizi, Julia Garner svela che era confusa: "Silver Surfer non era un uomo?"

Julia Garner ha svelato il motivo per cui, inizialmente, era convinta di non aver ottenuto il ruolo di Silver Surfer nel film I Fantastici 4: Gli inizi.

L'attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha infatti condiviso qualche dettaglio del modo in cui il regista Matt Shakman l'ha coinvolta nel progetto.

Il primo incontro con il regista

Il filmmaker l'ha invitata in un ristorante a Burbank per parlare del film I Fantastici 4: Gli Inizi, ma l'attrice non era particolarmente convinta. Julia Garner ha infatti ricordato: "Ero confusa perché pensavo: 'Aspetta, ma Silver Surfer non è un uomo?'. Ho pensato: 'Okay, bene, interpreterò qualsiasi cosa'. Ero una grande fan del lavoro di Matt, quindi nella mia mente c'era già il pensiero 'Dovrei probabilmente incontrarlo perché è un regista davvero intelligente e amo i suoi film'. E poi mi stava spiegando che si tratta in realtà di Shalla-Bal e l'intera questione".

La star ha proseguito: "Non mi stava dicendo molto sul film, ma stavamo parlando molto degli anni '60. Il nostro incontro ha portato a parlare un po' di tutto e ho pensato che non avrei ottenuto realmente la parte per come si era svolto l'incontro. Pensavo: 'Non so se mi assumerà per questo lavoro'. Voglio dire... Stavamo parlando del comunismo, del brutalismo in architettura, di tutte queste cose. E poi hanno detto: 'Hai avuto la parte'. La mia reazione è stata: 'Aspetta, cosa?'".

Una nuova esperienza per l'attrice

Garner ha quindi dovuto affrontare per la prima volta le riprese utilizzando la tecnologia motion capture e ha ammesso: "Si è trattata di un'esperienza così surreale, è stato folle. Di solito l'ultima cosa che si fa è il trucco e sistemare i capelli, e poi, improvvisamente, era tutta una questione di cavi".

Per prepararsi al ruolo di Silver Surfer Garner ha quindi fatto molto yoga e pilates perché sapeva che avrebbe dovuto stare in certe posizioni fisicamente impegnative per girare le scene d'azione: "Ed è stato strano. Indossavo le cose necessarie alla motion capture, ma non potevo certo mangiare ciambelle e hamburger tutti i giorni e non muovermi".

L'attrice non ha ancora visto l'aspetto definitivo del suo personaggio, ma ha assicurato che i fan saranno soddisfatti: "Sembrava una specie di sfilata di moda e il costume deve avere un'estetica soddisfacente a livello estetico, in particolare quando si tratta della Marvel. Alle persone piace quell'elemento. Ma in fin dei conti si tratta di un fumetto. Sono entusiasta all'idea di vedere il look finale, non ho visto realmente nulla oltre al trailer e alcune scene non definitive, quindi sarà interessante".