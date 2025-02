The Fantastic Four: First Steps, la Prima Famiglia entra in azione nel trailer del reboot Marvel

Gli anni '60 versione Marvel fanno da sfondo al primo trailer di The Fantastic Four: First Steps, l'atteso reboot che celebra l'ingresso ufficiale della Prima Famiglia nel Marvel Cinematic Universe. Tra pochi minuti si concluderà il countdown della live su YouTube lanciato da Marvel e potremo finalmente vedere l'atteso trailer.

Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donan Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach)si mostrano nelle prime sequenze che anticipano ciò che attende nei cinema la prossima estate con l'arrivo di uno dei titoli Marvel più attesi.

Il trailer, della durata di 1 minuto e 43 secondi, si apre con proporzioni 4:3 prima di espandersi per sembrare più cinematografico. Le immagini di New York City chiariscono che si tratta di una realtà diversa e i poteri della Prima Famiglia della Marvel vengono mostrati individualmente, fornendoci un assaggio di ciò che ci aspetta. Oltre a un John Malkovich con barba e capelli bianchi, nel finale intravediamo Galactus mentre, per adesso, non vi è traccia di Silver Surfer. Ma a emergere è soprattutto la "dimensione familiare" rimarcata nella chiosa dal personaggio di Vanessa Kirby.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha affermato che l'estetica generale di cui fa sfoggio il trailer trae ispirazione dal senso di ottimismo dell'Esposizione Mondiale del 1964. Il trailer contiene inoltre un primo assaggio delle musiche composte da Michael Giacchino.

Un tuffo nell'universo Marvel

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, The Fantastic Four: First Steps introduce la Prima Famiglia Marvel mentre è impegnata ad affrontare la sfida più ardua.

Il cast de I Fantastici Quattro saluta il pubblico

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i supereroi devono difendere la Terra dal famelico dio dello spazio Galactus e dal suo Araldo Silver Surfer. Come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, all'improvviso la questione prende una piega molto personale.

Diretto da Matt Shakman e scritto da un team creativo che comprende Jeff Kaplan, Ian Springer, Josh Friedman, Cameron Squires, Eric Pearson e Peter Cameron, The Fantastic Four: First Step vede interpreti anche Ralph Ineson nei panni del villain Galactus e Julia Garner in quelli del suo enigmatico araldo, Silver Surfer, e con loro Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne.