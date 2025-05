I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed

I Fantastici 4: Gli Inizi porterà sul grande schermo anche il figlio di Sue e Reed e a confermarlo sono anche i Funko Pop! ispirati al film della Marvel.

Nelle immagini apparse online si mostra infatti il piccolo Franklin Richards insieme alla madre Sue.

La presenza di Franklin

Nel trailer di I Fantastici 4: Gli Inizi si vede il personaggio interpretato da Vanessa Kirby, Sue, mentre è incinta. Nel film apparirà quindi Franklin Richards e le immagini dei Funko Pop! lo ritraggono ancora neonato e mentre indossa una tutina bianca e blu accanto a sua madre in versione Donna Invisibile.

Kirby, parlando di Sue, aveva spiegato che era interessante il fatto che nella storia ci fosse una madre con un bambino, essendo una presenza femminile molto diversa da quelle abitualmente al centro dei film di supereroi. L'attrice aveva poi aggiunto: "Come puoi essere tutte queste cose? Non solo la donna tosta, invincibile, potente, ma anche una madre che partorisce, aspetto già in sé da supereroe. Amo che questi personaggi siano degli umani realistici in una famiglia complicata che discute e che cercano di risolvere le situazioni, anche se a volte sbagliano".

Il cast del nuovo film Marvel

I protagonisti di I Fantastici 4: Gli Inizi, film diretto da Matt Shakman, sono Ben Grimm che è stato affidato a Ebon Moss-Bachrach, Reed Richards interpretato da Pedro Pascal, Sue Storm che ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm, ruolo affidato a Joseph Quinn. I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.

Nel cast spazio inoltre a Julia Garner che è Silver Surfer, Ralph Inecon nei panni del malvagio Galactus, e John Malkovich e Paul Walter Hauser in ruoli ancora avvolti dal mistero.