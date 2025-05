I Fantastici 4: Gli Inizi, una nuova immagine anticipa la missione spaziale dei protagonisti

Anche se questa settimana Superman ha dominato l'attenzione mediatica grazie all'arrivo del nuovo trailer, i Marvel Studios non sono rimasti a guardare e hanno pubblicato una nuova immagine dal loro prossimo film, I Fantastici 4: Gli Inizi.

Lo scatto in questione ritrae Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm mentre si preparano a prendere il volo per il fatidico viaggio che conferirà loro poteri fantastici e li cambierà anche per sempre trasformandoli nei Fantastici 4 che tutti conosciamo. Si vede anche Reed che saluta Ben, ignaro del fatto che il suo migliore amico sarà trasformato per sempre in una "Cosa" quando torneranno dal cosmo.

Inizialmente era stato riferito che non avremmo visto la storia delle origini della squadra nel MCU, ma immagini come questa lo contraddicono in qualche modo. Tuttavia, non ci aspettiamo che questa storia occupi un'enorme fetta del film, ma che venga mostrata con alcune sequenze flashback.

I Fantastici 4: Gli Inizi, la squadra prima della missione spaziale

I Fantastici 4: Gli Inizi, il duro lavoro sugli effetti speciali "pratici"

I Fantastici 4: Gli Inizi, La Cosa e il robot HERBIE

Ebon Moss-Bachrach ha recentemente parlato di come si sia affezionato al ruolo di Ben e ha elogiato la fedele ricostruzione di Yancy Street tramite effetti pratici e di come l'essersi immerso in quel contesto abbia giovato alla sua interpretazione.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

"Jack Kirby ha scritto questo personaggio [di Ben Grimm] come un po' un omaggio a suo padre e alle strade in cui è cresciuto", ha spiegato. "Io sono un newyorkese e ho passato molto tempo in Essex Street, Delancey e Clinton".

"Quindi per me è come se fosse casa mia, e la produzione ha fatto un ottimo lavoro per ricrearla. È stato così bello camminare lì e vedere il venditore di cappelli e il venditore di pesce", ha aggiunto Moss-Bachrach. "Ero scioccato dal fatto che fossimo fuori Londra, perché sembrava proprio di essere nel Lower East Side".