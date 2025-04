I Fantastici 4: Gli Inizi, in arrivo il fumetto legato al film del MCU

Il film I Fantastici 4: Gli inizi diventerà un fumetto realizzato grazie alla collaborazione tra Marvel Comics e Marvel Studios.

Il progetto editoriale debutterà negli Stati Uniti il 2 luglio e racconterà tra le pagine un'avventura legata in modo molto stretto al MCU.

Il progetto legato al film

Il fumetto tratto da I Fantastici 4: Gli Inizi è stato scritto da Matt Fraction (Hawkeye) e la copertina sarà firmata da Phil Noto.

Secondo le prime anticipazioni, tra le pagine si confermerà che la storia è ambientata quattro anni dopo che sono diventati eroi.

Deadline spiega che Marvel Comics ha collaborato con i filmmaker per realizzare il fumetto, adattando così l'atmosfera e l'approccio alle avventure che contraddistinguono il film e il lavoro di Kasra Farahani, che ha avuto l'incarico di production designer per il lungometraggio.

Alcune persone coinvolte nella realizzazione del fumetto hanno inoltre fatto visita al set del film per poterne ricreare i dettagli.

I Fantastici 4: Gli inizi, la copertina del fumetto Marvel

C.B. Cebulski, responsabile di Marvel Comics, ha dichiarato: "Abbiamo pensato che sarebbe stata l'opportunità perfetta per unire i nostri team nell'onorare l'eredità dei Fantastici 4 nel mondo del cinema e all'interno dei nostri fumetti. Avere i nostri team dei settori Publishing e Studios impegnati a scambiarsi le idee per creare qualcosa di veramente speciale e unico è stato fantastico e non vediamo l'ora che i fan possano immergersi in questo fumetto, esattamente nel mondo del MCU, e vivere le avventure degli eroi in un modo mai visto prima questa estate".

Il cast del nuovo film Marvel

I protagonisti del film diretto da Matt Shakman sono Ben Grimm che è stato affidato a Ebon Moss-Bachrach, Reed Richards interpretato da Pedro Pascal, Sue Storm che ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm, ruolo affidato a Joseph Quinn. I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.

Nel cast spazio inoltre a Julia Garner che è Silver Surfer, Ralph Inecon nei panni del malvagio Galactus, e John Malkovich e Paul Walter Hauser in ruoli ancora avvolti dal mistero.