I Fantastici 4: Gli Inizi, i critici irritati dall'embargo a ridosso delle proiezioni

Troppo poco tempo per scrivere, come denunciano alcuni critici americani infastiditi da un embargo a distanza troppo ravvicinata dalle proiezioni del cinecomic Marvel.

L'embargo sulle recensioni de I Fantastici 4: Gli Inizi avrebbe fatto inferocire i critici americani. La strategia di marketing dei Marvel Studios punta a conservare il più a lungo possibile segreto sull'attesa pellicola che segna l'ingresso della Prima Famiglia Marvel nell'MCU, complicando però il lavoro dei giornalisti.

Pedro Pascal insieme a H.E.R.B.I.E.

Quando scade l'embargo?

Secondo quanto scritto su X dal critico Scott Menzel, l'embargo sulle recensioni de I Fantastici 4: Gli Inizi scadrà il 22 luglio 2025 alle ore 09:00 (Los Angeles). Prima di allora, le reazioni al film sui social media potranno essere pubblicate il 21 luglio alle ore 22:00.

Queste informazioni forniscono danno un'idea di quando approderanno in rete le prime impressioni della critica sul cinecomic. Tradizionalmente, le reazioni sui social media ai film provengono da influencer o da altri partecipanti alle proiezioni in anteprima, mentre le recensioni vere e proprie compaiono poco dopo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ma i critici sono sul piede di guerra per via del poco tempo a disposizione per scrivere, visto che le proiezioni per la stampa avverranno solo poche ore prima della scadenza dell'embargo. Ricordiamo che negli USA I Fantastici 4: Gli Inizi uscirà il 25 luglio, mentre nei cinema italiani arriverà due giorni prima, il 23 luglio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"I Fantastici 4 verrà proiettato la sera alle 19:00 prima di un embargo che scadrà in mattinata, quindi i critici avranno al massimo 3 ore di lavoro per presentare le loro recensioni (per non parlare del processo di modifica). Non è la crisi più grave del mondo, ma non capirò mai perché gli studi continuino a fare questo ai loro film. Anche quelli buoni" scrive David Ehrlich di IndieWire.

Che cosa ci aspetta al cinema?

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60, I Fantastici 4: Gli Inizi dei Marvel Studios presenta la Prima Famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), impegnati ad affrontare la sfida più ardua di sempre.

Costretti a trovare un equilibrio tra il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i quattro devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, la situazione assumerà svolte decisamente personali.