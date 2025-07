I Fantastici 4: Gli Inizi, critiche per il cambio di sesso di Silver Surfer, la reazione di Julia Garner

Era prevedibile che, una volta preannunciata la scelta di cambiare sesso a uno dei villain più noti dei fumetti DC, non sarebbe mancata la rivolta da parte dei fan più duri e puri. Rivolta che si puntualmente verificata nel caso de I Fantastici 4: Gli inizi una volta preannunciata la scelta di Julia Garner nel ruolo di Silver Surfer.

Nella versione più nota, il villain è di sesso maschile. Norrin Radd è un onorevole Zenn-Lavian che è diventato l'Araldo di Galactus per risparmiare il suo pianeta natale Zenn-La e la sua amata Shalla-Bal dalla fame del Divoratore di Mondi. Nel film di Matt Shakman in uscita il 23 luglio, però, il personaggio avrà l'aspetto ben più gentile di Julia Garner.

L'interprete di Silver Surfer non teme le critiche

Un primo piano di Julia Garner

Naturalmente non sono mancate le critiche dei puristi, ma Julia Garner non sembra troppo preoccupata. L'interprete di Ozark ha commentato laconicamente le reazioni scomposte dei lettori ai microfono di BBC sul red carpet londinese della premiere dicendo:

"Beh, Ho pensato solo 'Continuerò a fare il mio lavoro'".

L'attrice ha poi sottolineato che nel film interpreta Shalla-Bal, una versione di Silver Surfer che nei fumetti è sempre femminile a differenza di Norrin Radd, la versione maschile più nota del personaggio, interpretata da Doug Jones e doppiata da Laurence Fishburne ne I fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007. "È Shalla-Bal, quindi è diverso", ha dichiarato, dicendosi felice cheil pubblico abbia reagito positivamente al primo trailer del film. "Ero semplicemente felice che il pubblico lo stesse apprezzando, come qualsiasi altro progetto", ha spiegato. "Sono grata di farne parte, a essere completamente onesta."

La riunione prima del lancio nello spazio de I fantastici 4: Gli inizi

Julia Garner è già una star su TikTok

La premiere ha fornito anche l'occasione per commentare la performance vocale di Julia Garner nei panni di Silver Surfer che ha ispirato un trend su TikTok. "Stavo solo recitando, mi stavo preparando", ha detto Garner a Entertainment Tonight, confessando che non si aspettava che il video diventasse virale. "A dire il vero, non ho nemmeno TikTok, quindi i miei amici me lo mandavano e io non riuscivo nemmeno ad aprirlo. Sono solo felice che piaccia alla gente".

Ad aprile l'attrice ha svelato a Entertainment Weekly come è andato il primo incontro con il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi Matt Shakman per discutere del suo personaggio. "Ero confusa perché pensavo, 'Aspetta, Silver Surfer non è un uomo?'. Ma poi gli ho detto, 'Ok, interpreto qualsiasi cosa'", ha ricordato ridendo. "Sono sempre stata una grande fan di Matt, quindi pensavo, 'Probabilmente dovrei incontrare Matt Shakman perché è un regista molto intelligente e adoro il suo lavoro'. E poi mi ha svelato che avrei dovuto interpretare Shalla-Bal".