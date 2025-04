I Fantastici 4: Gli Inizi, il cestello di popcorn de La Cosa svelato al CinemaCon (FOTO)

Il cestello da popcorn della Prima Famiglia Marvel riproduce il più caratteristico dei Fantastici 4, in attesa dell'uscita del cinecomic fissata per il 23 luglio.

La guerra dei cestelli di popcorn a tema ha un nuovo agguerrito contendente. si tratta del cestello a tema I Fantastici 4: Gli Inizi avvistato al CinemaCon di Las Vegas. L'oggetto del desiderio, che prevediamo farà la gioia dei collezionisti, riproduce le fattezze de La Cosa, il più caratteristico tra i membri della Prima Famiglia Marvel.

Il film diretto da Matt Shankman, che segnerà l'ingresso ufficiale del Fantastici 4 nell'MCU, ha tenuto banco nel panel Marvel del CinemaCon con un ricco trailer esclusivo che ha svelato la dolce attesa di Sue Storm (Vanessa Kirby), alias la Donna Invisibile, e la versione femminile del villain Silver Surfer interpretata da Julia Garner.

Marvel conquista lo spazio

I Fantastici Quattro vede protagonisti quattro astronauti trasformati in supereroi dopo l'esposizione ai raggi cosmici nello spazio. Reed Richards (Pedro Pascal) acquisisce la capacità di allungare il suo corpo a lunghezze sorprendenti. Il suo interesse sentimentale, Sue Storm (Vanessa Kirby), ha il potere di diventare invisibile e creare campi di forza. Il fratello di Sue, Johnny Storm (Joseph Quinn), può trasformare il suo corpo in fuoco e anche volare. E Ben Grimm (Moss-Bachrach), il migliore amico di Reed, si è trasformato in La Cosa. Ciò significa enormi massi arancioni per un corpo che gli conferiscono una super forza e una bassa autostima.

I Fantastici 4: Gli Inizi, in uscita nei cinema italiani il 23 luglio, due settimane dopo il film di punta della DC Studios Superman, sarà l'ultimo film dei Marvel Studios prima di Avengers: Doomsday, in uscita nel 2026, che vedrà il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni da villain del Dottor Destino, nei fumetti principale antagonista della Prima Famiglia. Tutti e quattro i membri dei Fantastici 4 appariranno in Avengers: Doomsday, dando vita a un intreccio narrativo che si preannuncia travolgente.