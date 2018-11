I Delitti del BarLume: il trailer dei nuovi episodi della serie

I Delitti del BarLume, i gialli a tinte comedy tratti dai romanzi scritti da Marco Malvaldi, torneranno a Natale e a Capodanno su Sky Cinema Uno e Sky On Demand, con gli episodi intitolati Il Battesimo di Ampelio e Hasta Pronto Viviani di cui è stato diffuso il trailer, e per la prima volta nella storia della saga, i protagonisti lasceranno Pineta per un viaggio direzione Argentina.

Torna Pineta e tornano i suoi amati toscanacci, fra cui il "quartetto uretra" degli irresistibili vecchini protagonisti de I delitti del BarLume, produzione originale Sky realizzata con Palomar.

Ecco il trailer:

Invariata la formula narrativa, a garanzia del divertimento di sempre: fra sparizioni, partite a carte, risate e quegli elementi da poliziesco sui generis che negli anni scorsi ne hanno decretato il successo, tornano anche quest'anno gli immancabili protagonisti Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi. Dopo il loro esordio nelle ultime storie in onda l'anno scorso, tornano anche in questi due nuovi film Stefano Fresi e Corrado Guzzanti. La regia è sempre di Roan Johnson.

Nel primo dei due nuovi film, Il battesimo di Ampelio, in onda il 25 dicembre dalle 21.15 su Sky Cinema Uno, è tutto pronto per il battesimo del figlio della Tizi quando viene ritrovato il cadavere del prete. Da qui parte una rocambolesca indagine che vede indagati Pasquali e una camaleontica femme fatale. La Fusco riuscirà a sciogliere il mistero anche questa volta? Intanto un altro mistero si infittisce. Che sta succedendo al Viviani? Una bellissima ragazza argentina si presenta ai vecchini a sorpresa: Massimo è nei guai e ha bisogno del loro aiuto.

Di un inatteso ma necessario viaggio fino a Buenos Aires racconta Hasta Pronto Viviani, la seconda delle nuove storie in onda l'1 gennaio dalle 21.15 su Sky Cinema Uno. Dopo una vita fermi a Pineta, a settant'anni suonati i vecchini lasciano l'amato Barlume per volare oltreoceano direzione Buenos Aires: la nuova fidanzata argentina di Massimo è venuta a chiedere aiuto perché il Viviani è stato rapito. E mentre il quartetto uretra parte all'avventura, la sonnacchiosa stagione estiva di Pineta viene interrotta da un'inspiegabile rapina al Barlume, in cui Beppe rischia di morire ma a restarci secco, per sbaglio, è uno dei due criminali. Come al solito, toccherà alla Fusco capirci qualcosa...