I Delitti Del BarLume: il primo trailer svela la data d’uscita dei nuovi episodi su Sky e NOW

Torna con la 13esima stagione una delle serie che più ha appassionato gli italiani negli ultimi anni e che vede il ritorno dei suoi amatissimi personaggi, tra cui anche Corrado Guzzanti e Stefano Fresi

Sky Cinema si prepara a riaccendere i riflettori su I Delitti del BarLume: dal 5 gennaio su Sky e NOW, per tre lunedì consecutivi, arrivano le nuove storie della popolare serie prodotta da Sky Studios e Palomar.

Il trailer appena diffuso in streaming conferma il ritorno dell'amata commedia all'italiana tinta di giallo, liberamente ispirata al mondo creato da Marco Malvaldi nei romanzi editi da Sellerio.

La tredicesima stagione sarà formata da tre nuove storie: Il gioco delle coppie, Il matrimonio di Pasquali e La danza dello squalo. Alla regia tornano Roan Johnson - anche produttore creativo della serie - e Marco Teti, mentre il terzo capitolo è firmato da Milena Cocozza. Le sceneggiature portano la firma di Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

I Delitti del BarLume: un'immagine dei protagonisti nella 13esima stagione

Il ritorno del cast storico al completo

Riconfermatissimo il cast storico, con Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani e Lucia Mascino in quelli della Commissaria Fusco, affiancati dagli inossidabili "vecchini" interpretati da Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli e Marco Messeri.

Tornano anche Michele Di Mauro, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, mentre tra gli ospiti speciali spiccano Pietro Sermonti, Paola Iezzi, Marina Rocco - che interpreterà Olivia, un volto del passato capace di rimettere in moto il cuore di Massimo - e lo scrittore Sandro Veronesi.

Una nuova stagione che promette humour, misteri e quel mix di personaggi irresistibili che ha reso I delitti del BarLume un appuntamento immancabile per il pubblico di Sky.

I Delitti del BarLume 13: un'immagine del cast

Cosa racconta la nuova stagione?

La misteriosa scomparsa di una donna è la nuova grana per la Fusco e i suoi agenti pasticcioni, mentre Pasquali cerca di scampare al matrimonio con Susanita e Massimo ritrova una vecchia collega di università, Olivia.

Il secondo giallo ci porta in Calabria dove tutto è pronto per il matrimonio tra Susanita e Pasquali, quando la sposa viene trovata morta. È stato lo sposo? La Fusco riuscirà a risolvere il caso anche stavolta, mentre a Pineta Massimo dovrà vedersela con uno scherzo dei bimbi degno di Amici miei. Uno squalo a Pineta è l'incubo dell'estate e lo sfondo dell'ultimo giallo: il ganzo di Olivia sembra essere la sua prima vittima, ma la Fusco non è convinta. Il pericolo è in mare o no?