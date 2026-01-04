I delitti del BarLume 13: tra squali, matrimoni, barboncini e cadaveri. A Pineta è il caos!

Come da tradizione, l'arrivo del nuovo anno ci regala una nuova stagione de I delitti del BarLume. Giunta alla tredicesima stagione, la serie liberamente ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi continua a rimescolare gli ingredienti che la contraddistinguono, cercando il giusto equilibrio tra trama gialla e dimensione umoristica. Disponibili in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 5 gennaio per tre lunedì consecutivi, i nuovi episodi si intitolano Il gioco delle coppie, Il matrimonio di Pasquali e La danza dello squalo e sono diretti da Roan Johnson, Marco Teti e Milena Cocozza.

Il Viviani insieme ai Bimbi Alessandro Benvenuti, Atos Davini e Massimo Paganelli

Filippo Timi, Stefano Fresi, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Lucia Mascino e il resto del clan si ritrovano coinvolti loro malgrado in nuovi misteri da risolvere che però affrontano sempre più distrattamente. Stagione dopo stagione, gli autori sembrano sempre più intenzionati a concentrarsi sul privato dei personaggi privilegiando problemi sentimentali, tradimenti, liti e scaramucce, il tutto a scapito della trama gialla. L'intento è quello di amplificare la dimensione comica, ma la distanza sempre maggiore dai romanzi di Malvaldi che ormai, visto il ritmo vivace di produzione della serie, sembrano quasi un lontano ricordo, alla lunga inizia a penalizzare lo show.

Non ci sono più i crimini di una volta

Con l'avanzare delle stagioni, il Viviani, barista pisano dall'ingegno sopraffino interpretato da Filippo Timi, ha perso il ruolo di protagonista de I delitti del BarLume trasformandosi progressivamente in una macchietta. Ed è un'altra macchietta al centro della nuova stagione: Paolo Pasquali, sindaco di Pineta, qui alle prese con un'antipatica convivenza con la famiglia Guazzelli e con un matrimonio, quello con Susanita, che "non s'ha da fare". Se le precedenti stagioni del BarLume erano riuscite a interpretare il mood contemporaneo - la pandemia, l'isolamento, la crisi economica - intrecciando l'attualità alle trame gialle, stavolta l'operazione non riesce. Tutti gli episodi sono fagocitati dalle idiosincrasie di Pasquali, uno dei personaggi meno riusciti della serie nonostante l'impegno e la verve comica del suo interprete Corrado Guzzanti.

Il saluto al pubblico di Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi e Paolo Cioni

Ci ha soddisfatto particolarmente notare la crescita del personaggio di Enrica Guidi, la Tizi, che ai vestitini succinti e alle gambe chilometriche ha sempre unito un cervello sopraffino e un gran senso pratico, ma stavolta anche lei e Beppe (Stefano Fresi) sono ostaggio di una sottotrama in cui devono fare i conti con la mancanza di privacy seguita alla scelta di trasferirsi dal padre di lei (Marco Messeri). Se la tendenza generale è quella di riproporre allo sfinimento le solite gag, una ventata di aria fresca arriva dagli ospiti della stagione: l'istrionico Pietro Sermonti, qui nei panni di un esilarante commissario di polizia, Marina Rocco, che interpreta una vecchia conoscenza del Viviani, e Paola Iezzi (sì, proprio lei), foriera di buoni consigli per la carriera da trapper di Marchino.

Il gioco delle coppie

Mentre l'afa imperversa a Pineta, per i Bimbi è impossibile bere uno sprizzino decente visto che al BarLume da giorni non viene più consegnato il ghiaccio. E mentre Viviani festeggia la promozione del Pisa in serie A da single, visto che diventa sempre più difficile trovare la donna giusta, un turista emiliano denuncia la scomparsa della moglie, avvistata dai Bimbi mentre saliva su una vistosa decappottabile.

Paola Iezzi, ospite della nuova stagione de I delitti del BarLume dove interpreta se stessa

Dei tre episodi della tredicesima stagione questo è quello che lascia più spazio alla trama gialla "tradizionale" attraverso i goffi tentativi di Cioni e Govoni di ritrovare la donna scomparsa con il provvidenziale aiuto dei Bimbi. Sempre più annoiati e accaldati, Aldo (Massimo Paganelli), Emo (Alessandro Benvenuti) e Pilade (Atos Davini) continuano a ficcare il naso nelle faccende di Pineta, alimentando con la loro verve e le loro battute l'episodio che si ritaglia anche lo spazio per ricordare con affetto il Rimediotti attraverso una profetica cartolina dalle Seychelles.

Spazio agli ingredienti della trama orizzontale della stagione con ganci come il video di uno squalo avvistato nelle acque di Pineta e l'apparizione di Olivia (una spumeggiante e ocheggiante Marina Rocco), compagna di studi del Viviani, nel finale dell'episodio, fagocitato però dai disperati tentativi di Pasquali di sfuggire al matrimonio con Susanita (Glaucia Paola Virdone) e alla morsa della sua ingombrante famiglia colombiana.

Il matrimonio di Pasquali

Lucia Mascino nei panni di Vittoria Fusco, invitata al matrimonio di Pasquali

Episodio più movimentato del terzetto, quantomeno geograficamente, Il matrimonio di Pasquali ci conduce in Calabria, dove sono previste le nozze tra il sindaco di Pineta e Susanita e dove la Fusco, Cioni, Beppe e Marchino sono costretti recarsi controvoglia, la Commissaria per adempiere ad obblighi di rappresentanza, attirata con l'inganno da Tassone, e il team del Barlume per occuparsi del catering. La fama di Marchino lo precede ovunque vada perciò, nonostante il suo proposito di abbandonare ogni velleità canora, la sua identità di King del Tirreno lo costringe a esibirsi in uno dei suoi confondibili brani trap, lasciando gli invitati esterrefatti.

I Bimbi Alessandro Benvenuti, Massimo Paganelli e Atos Davini

Quando una tragedia imprevista scombina i piani interrompendo il matrimonio, toccherà alla Fusco occuparsi del caso insieme alle forze di polizia locali guidate da Testa (un esilarante Pietro Sermonti), commissario dalla parlata forbita che rivendica il suo "approccio esoterico" sul caso. Anche a Pineta non ci si annoia di certo con Viviani e Govoni impegnati nella ricerca del barboncino scomparso di Olivia e con Tiziana sempre più esasperata dal Viviani tanto da organizzare una burla epocale ai suoi danni con l'aiuto dei Bimbi.

La danza dello squalo

Michele Di mauro nei panni di Tassone

E veniamo all'episodio più "spielberghiano", quello diretto da Milena Cocozza. Lo squalo avvistato nelle acque di Pineta e ripreso in un video rimbalzato sui TG locali preoccupa gli abitanti della cittadina balenare. Ma è quando Olivia denuncia la scomparsa del fidanzato, uscito a pesca sul suo barchino senza più fare ritorno, che l'allarme squalo rimbalza in paese. Nel frattempo, la situazione a casa di Tiziana si fa sempre più esplosiva. La convivenza col padre, col Viviani e col Pasquali che impedisce a lei e Beppe di godere di un po' di intimità la spingerà a soluzioni estreme.

Le stesse soluzioni estreme a cui è costretto a ricorrere Pasquali, che si nasconde in un luogo sicuro per sfuggire ai parenti criminali di Susanita che vogliono "fargli la festa", lasciando il compito di dirigere la cittadina nelle mani della sua odiata assistente Franca (Alessia Spinelli). Approfittando della sua assenza, che alimenta con false informazioni, la donna sta preparando il terreno per sfiduciarlo e toglierselo così dai piedi una volta per tutte. La partita è ancora aperta e, tra uno squalo avvistato - vero o presunto - e l'altro, il Barlume continua a tenerci compagnia sul piccolo schermo. E potrebbe farlo a lungo.