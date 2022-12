I delitti del BarLume: il trailer dei nuovi episodi della serie, su Sky dal 9 gennaio 2023

Ecco il trailer ufficiale dei nuovi episodi de I delitti del BarLume, in arrivo su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 9 gennaio 2023.

È stato rilasciato oggi il trailer delle nuove storie de I delitti del BarLume, la produzione Sky Original coprodotta con Palomar, che tornerà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 9 gennaio 2023 per tre lunedì.

Nate dieci anni fa, nel 2013, le commedie tinte di giallo de I delitti del BarLume giungeranno quest'anno alla decima stagione e per l'occasione ci saranno ben tre nuove storie: "Indovina chi?", "Resort Paradiso" ed "E allora zumba!". Confermata la regia di Roan Johnson (che delle storie è anche produttore creativo), quest'anno affiancato da Milena Cocozza.

I delitti del BarLume: Filippo Timi in un'immagine della serie Sky

Ritornano anche gli storici personaggi che hanno reso famoso il "BarLume": Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), mentre Enrica Guidi è la barista Tizi, Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete, e Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo. Anche i nuovi capitoli sono liberamente ispirati al mondo della serie "I delitti del BarLume" di Marco Malvaldi, edita in Italia da Sellerio Editore.

Ma cosa accadrà nell'immaginaria cittadina di Pineta? Sono passati nove mesi da quando un incauto spermatozoo di Beppe ha fatto breccia in un ovulo dell'ignara Guazzelli in un furgone frigorifero. Beppe e la Tizi sono finalmente una famiglia! Tutto bene? Ovviamente no, perché prima gli ammazzano l'amministratore di condominio e poi la pediatra. A sistemare tutto ci dovrebbe pensare la Fusco, che però ha il cuore spezzato da una misteriosa infiltrata che l'ha sedotta e abbandonata. Come se ciò non bastasse Pasquali ha deciso di candidarsi a sindaco di Pineta e i vecchini sono disperati perché Massimo è stato sequestrato da una nuova fiamma e Marchino ha lasciato il BarLume per un resort di lusso dove diventerà finalmente ricco. O forse no.