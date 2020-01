I delitti del BarLume, Ritorno a Pineta stasera su Sky Cinema Uno: la trama

I delitti del BarLume torna stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 con il secondo episodio, Ritorno a Pineta, che riporterà al centro della scena Filippo Timi e il suo Massimo Viviani, protagonista amatissimo della serie di gialli a tinte comedy di Sky Original e Palomar.

La trama del secondo episodio (qui la nostra recensione di I delitti del BarLume: Ritorno a Pineta) ci porta esattamente dove la puntata precedenti ci aveva lasciati, col fiato sospeso: l'inaspettato ritorno di Massimo Viviani. Tornato per il funerale di un amico, Massimo pensa di fermarsi solo pochi giorni, il tempo di interrompere la Tizi e Beppe nel bel mezzo di un quasi bacio e di seminare un po' di scompiglio tra i vecchini del BarLume. C'è però un problema: quello di Marco Mancini sembrava un suicidio ma per il Viviani qualcuno sta nascondendo qualcosa. Così saranno ancora una volta le sue intuizioni ad aiutare il bel commissario Fusco a risolvere un altro complicato caso.

Ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, la seconda e ultima delle due nuove storie è in onda oggi, lunedì 20 gennaio, anche in 4K HDR con Sky Q satellite e disponibile on demand su Sky e NOW TV, in una collezione dedicata dove è già possibile recuperare tutte le storie precedenti. Alla regia ancora una volta Roan Johnson che dirige gli attori che hanno reso celebri i personaggi del "BarLume": Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre tornano Stefano Fresi e Corrado Guzzanti per interpretare Beppe Battaglia e Paolo Pasquali. Immancabile anche il "quartetto uretra", capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade), Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).