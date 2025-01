I Delitti del Barlume 2025 finisce stasera: le anticipazioni di Sasso Carta Forbici, su Sky e NOW

Sasso, carta, forbici: è questo è il titolo del terzo e ultimo film de I Delitti del Barlume, la serie liberamente ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. L'appuntamento è per stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15, in streaming su NOW e disponibile on demand. Vediamo cosa ci aspetta in questa nuova puntata, terza e ultima di questa dodicesima stagione.

I Delitti del Barlume, Sasso Carta Forbici: le anticipazioni

I delitti del BarLume 12: Filippo Timi alle prese con una capra

A un passo dal sogno di diventare un famoso trapper, Marchino si trova davanti il cadavere della sua agente, la bella Chantal. La Fusco si troverà allora a indagare per chiarire i ruoli di Pigi, introvabile fidanzato della vittima, del suo datore di lavoro, implicato in attività poco lecite, e di un portiere non certo indifferente al fascino della ragazza. Nel frattempo, Pasquali sarà alle prese con un video hot e dovrà darsi da fare per mettere a tacere uno scandalo.

Il cast della stagione 12

I delitti del BarLume 12: Enrica Guidi e Lucia Mascino sul set

La regia di questo terzo film de I Delitti del Barlume è affidata a Milena Cocozza, mentre la sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Nel cast ritroviamo gli amatissimi protagonisti di sempre: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo). E ancora: Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti(Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

I Delitti del Barlume: dove vederlo

La collection è prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company) e, come anticipato in apertura, è visibile su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.