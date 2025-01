I delitti del Barlume 2025: le anticipazioni della seconda puntata, Gatte da pelare, stasera su Sky e NOW

Appuntamento stasera Sky Cinema Uno, alle 21:15, con I delitti del BarLume 2025, dodicesima stagione della serie liberamente ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Titolo del film in onda oggi, lunedì 20 gennaio, è Gatte da pelare. Oltre a Sky Cinema Uno, il film sarà visibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

I delitti del BarLume, Gatte da Pelare: le anticipazioni

Vittoria sbarca in Montenegro insieme a Tassone, decisi ad arrestare finalmente Anna Rusic. Nel frattempo a Pineta Cioni e Govoni, impegnati in nuovo caso, riescono solo a combinare guai: i due scateneranno non solo le ire dei parenti della vittima, ma persino di un pezzo grosso del Governo della Colombia che, per strani giri, se la prenderà anche con Pasquali.

Insomma: un incidente diplomatico che promette problemi e, intanto, un Pasquali alle prese con l'amore. Per fortuna Massimo, allertato dai vecchini, scenderà dai monti per andare ad aiutarli e risolvere la situazione.

Il cast de I delitti del BarLume 12

I delitti del BarLume 12: il cast fisso della serie quasi al completo

In questo secondo film di stagione, Roan Johnson, che delle storie è anche produttore creativo, condivide la regia con Marco Teti; la sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Nel cast ritroviamo gli amati protagonisti di sempre: Filippo Timi nel ruolo di Massimo Viviani, Lucia Mascino è la Commissaria Fusco, mentre Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i "vecchini".

Ci saranno anche: Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

I Delitti del BarLume: dove vederlo

La collection è prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company) e, come anticipato in apertura, è visibile su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.