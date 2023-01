I delitti del BarLume, E allora zumba: l'ultima delle tre nuove storie arriva su Sky il 23 gennaio

L'ultima delle tre nuove storie de I delitti del BarLume, intitolata 'E allora zumba!', arriva in esclusiva su Sky Cinema e NOW lunedì 23 gennaio 2023.

Ultimo appuntamento con I delitti del BarLume: l'episodio E allora zumba! arriva in esclusiva lunedì 23 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming solo su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

I delitti del BarLume 10, Roan Johnson circondato dalla troupe

La produzione Sky Original coprodotta con Palomar è giunta quest'anno alla decima stagione e per l'occasione sono proposte ben tre nuove storie. Confermata la regia di Roan Johnson, quest'anno affiancato da Milena Cocozza, che dirige l'episodio "E allora zumba!", così come gli storici personaggi che hanno reso famoso il "BarLume":

Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete, e Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo. Anche i nuovi capitoli sono liberamente ispirati al mondo della serie "I delitti del BarLume" di Marco Malvaldi, edita in Italia da Sellerio Editore.

I delitti del BarLume 10: Corrado Guzzanti e Michele Di Mauro sconsolati in una scena

Nella nuova storia, E allora zumba!, arricchita anche da un cameo del cantautore Francesco Motta, l'omicidio della pediatra di Pineta getta nel panico un padre iper-ansioso come Beppe. Tanto più che la Fusco, distratta dalle sue pene d'amore, sembra disinteressarsi del caso. Intanto al BarLume, i vecchini e Massimo devono vedersela con il neosindaco Pasquali, che vara una complicatissima raccolta differenziata, mentre Tassone è alla ricerca disperata di un modo per dimettersi da Ministro degli Interni.