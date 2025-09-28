I delitti del BarLume, da stasera in chiaro su TV8 tre nuovi episodi: si parte con Non è un paese per bimbi

Torna la gang di Pineta con tre episodi della nuova stagione per la prima volta in chiaro su Tv8, ogni domenica alle 21.30. Nella puntata di stasera uno dei "bimbi" è scomparso: che fine avrà fatto?

I delitti del BarLume
NOTIZIA di 28/09/2025

L'attesa è finita per chi non vedeva l'ora di gustarsi in chiaro i tre episodi della nuova stagione de I delitti del BarLume, già usciti su Sky e NOW a inizio anno. La fortunata ed esilarante serie di film creati e diretti da Roan Johnson dai libri di Marco Malvaldi riparte stasera alle 21.30 su TV8 con il primo dei tre nuovi film: Non è un paese per bimbi.

I delitti del BarLume: tutti alla ricerca di Gino nell'episodio di stasera

Iddbl9 Ep02 140921 Dsc 7967 Andrea Miconi
I bimbi de I delitti del BarLume

Quella di questa sera, domenica 28 settembre, è l'occasione giusta per chi non ha mai messo piede al bancone di Massimo Viviani (Filippo Timi) e soprattutto per chi vuole rivedere la banda de I delitti del BarLume sul divano di casa.

Si parte con un giallo che coinvolge in modo personale i "bimbi" di Pineta: Gino è scomparso. All'inizio sembra la solita bravata, poi però affiorano segnali che conducono più lontano. Per rimettere insieme i pezzi, la Commissaria Fusco (Lucia Mascino) finisce per prendere sul serio un sogno di Massimo: indizio eccentrico ma sorprendentemente utile.

Intanto, al BarLume c'è chi coltiva ambizioni da trapper - Marchino - chi riapre vecchi capitoli di cuore - Pasquali (Corrado Guzzanti) e chi custodisce un segreto pronto a tornare a galla - Cosimo.

I prossimi episodi in chiaro su TV8

I Delitti Del Bar Lume Cast Sasso Carta Forbici
I delitti del BarLume

Tra sparizioni sospette, trame che inciampano in traffici internazionali e imprevisti sentimentali, ogni film de I delitti del BarLume è autoconclusivo ed è un mix riuscitissimo di crime e comedy che entra nelle case degli italiani come una ventata d'aria fresca.

Dopo Non è un paese per bimbi, gli altri appuntamenti delle prossime domeniche saranno Gatte da pelare e Sasso carta forbici. In tutti non mancheranno le bravate dei vecchini e le surreali vicissitudini degli abitanti di Pineta, oltre naturalmente al caso di puntata.

Il cast che rende I delitti del BarLume una serie da non perdere

A guidare il cast ormai super collaudato della serie ci sono Filippo Timi, Lucia Mascino e il coro irresistibile dei "bimbi" con Alessandro Benvenuti, Atos Davini e Massimo Paganelli. Accanto a loro Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali), Michele Di Mauro (Tassone) e Stefano Fresi (Beppe).

Le dinamiche sono rodate, i botta e risposta fulminanti e il ritmo da commedia dà al crime quella frizzantezza che in tv manca sempre un po'.