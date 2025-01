I delitti del BarLume 12, la recensione: abitanti di Pineta sull'orlo di una crisi di nervi

Torna la serie firmata da Roan Johnson: Filippo Timi, Stefano Fresi, Enrica Guidi e Lucia Mascino protagonisti di tre nuovi episodi, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW, in onda dal 13 gennaio 2025 per tre lunedì alle 21.15.

Ritorno a Pineta con tre nuovi casi da risolvere e misteri da chiarire nella solare provincia toscana. I delitti del BarLume celebra il traguardo della dodicesima stagione e rinverdisce un successo che non accenna a diminuire con tre nuovi episodi diretti da Roan Johnson e Milena Cocozza. Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici, questi i titoli dei tre nuovi film gialli, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 13 gennaio 2025 per tre lunedì. Un'occasione per ritrovare i personaggi che ormai tutti conoscono e amano: Viviani, Beppe, la Tizi, Marchino, i bimbi, la Fusco e i suoi aiutanti pasticcioni Cioni e Govoni, e poi il caotico neosindaco Pasquali, ennesima maschera comica di Corrado Guzzanti, e l'onnipresente Tassone, spina nel fianco della Fusco.

Cristiano Militello e Filippo Timi trattano la vendita della fattoria di Carmine

Una vera e propria famiglia che si ritrova ogni anno al BarLume, davanti al mare di pineta (cittadina fictional creata dalla penna di Marco Malvaldi), per passare il tempo tra un delitto da risolvere e l'altro. Una famiglia in cui, purtroppo, è venuto a mancare un componente, lo scatenato Marcello Marziali, interprete del "bimbo" Gino Rimediotti, scomparso a novembre 2023. Con la complicità degli autori del BarLume, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, Rian Johnson ha trovato una via ingegnosa e affettuosa per salutare il Rimediotti senza dargli l'addio definitivo. Ma a dar del filo da torcere ai gestori del BarLume Beppe e Tizi sono in arrivo nuovi personaggi mentre diventa una presenza fissa l'ingombrante Cosimo, il babbo della Tizi che farà penare non poco figlia e genero con le sue boutade.

Un mood più amaro

Ma la nuova stagione del BarLume segna anche il ritorno di Massimo Viviani (Filippo Timi) alla civiltà dopo che il suo buen ritiro in campagna, tra capre e formaggi, cominciava a stargli stretto. Col ritorno a Pineta, il barista mette subito il suo fiuto da detective al servizio di un delitto da risolvere, tornando a dar manforte alla Fusco che, nel frattempo, si spingerà fino in Macedonia per arrestare una volta per tutte Anna Rusic, ladra e truffatrice che ha fatto breccia sia nel suo cuore che in quello di Tassone.

Leitmotiv degli episodi, dove si respira un mood più cupo rispetto al passato, è la crisi dei personaggi. Con Massimo esasperato dalla solitudine e dall'isolamento autoimposto, con il bonario fratellastro Beppe inasprito dalle angherie del suocero e con Marchino in piena crisi per non essere ancora riuscito a sfondare nel mondo della trap, l'atmosfera si fa sempre più tesa. Per fortuna ci sono i bimbi, almeno quelli rimasti, a strappare un sorriso con le loro scaramucce.

Non è un paese per bimbi

Stefano Fresi affacciato alla finestra del BarLume

Il primo caso della nuova stagione de I delitti del BarLume ruota attorno alla misteriosa scomparsa del Rimediotti. Mentre i bimbi, guidati dall'intraprendente Emo, cercano di mettersi in contatto con l'amico torna Foschina (Valeria Vitti), la sorella di Gino apparsa sporadicamente nella terza e nella quarta stagione, allarmata per aver trovato la casa sottosopra e il fratello volatilizzato così come la donna delle pulizie. A indagare sul caso intervengono la Fusco (Lucia Mascina) con gli agenti Cioni e Govoni.

Mentre Gino appare in sogno perfino a Massimo Viviani, invitandolo a indagare a fondo su una faccenda losca, in parallelo vediamo Beppe e la Tizi far fronte alla presenza sempre più ingombrante di Cosimo (Marco Messeri), il padre di lei che sembra non più in grado di intendere e di volere e gira in sedia a rotelle. Anche Marchino ha le sue beghe, dividendosi tra il lavoro al bar e la carriera nella trap. La sua ambizione di affermarsi come King of Tirreno lo spinge a mettersi nelle mani di una coppia di sedicenti produttori discografici.

Alessandro Benvenuti, Athos Davini, Lucia Mascino, Paolo Cioni e Massimo Paganelli in una pausa dalle riprese de I delitti del BarLume12

Apparentemente slegata dal plot giallo è la presenza di Pasquali (Corrado Guzzanti), il sindaco di Pineta che riceve la visita improvvisa di Susanita, l'insegnante di spagnolo la cui presenza virtuale durante la pandemia ha lasciato il posto a quella in carne e ossa. La procace colombiana interpretata da Glaucia Paola Virdone sta aprendo un locale e l'intervento del sindaco potrebbe permetterle di ottenere le licenze necessarie per la nuova attività.

E mentre a Pineta fanno la loro comparsa dei diamanti giunti da chissà dove, sarà proprio il mellifluo sindaco a imbattersi casualmente nel cadavere di turno. Al di là del plot giallo, a far tenerezza stavolta è la scelta degli autori di dare al Rimediotti un lietissimo fine, in linea con la simpatia del personaggio, spedendolo in luogo esotico da cui continuerà a seguire a distanza le vicende degli altri bimbi.

Gatte da pelare

Enrica Guidi e Lucia Mascino sul set dell'Isola d'Elba

Con Vittoria Fusco (Lucia Mascino) e Tassone (Michele Di Mauro) in missione in Macedonia per rintracciare Anna Rusic, il controllo del commissariato di Pineta resta nelle mani di Cioni e Govoni. Le loro scaramucce e la loro fisicità da slapstick comedy alimentano la vis comica dell'episodio, che risulta forse il più divertente e scanzonato della nuova stagione.

Il morto dell'episodio è un anziano cieco che sembra aver assunto una dose eccessiva di farmaci, forse per sbaglio o forse per volontà suicida, dopo aver inviato la badante colombiana, zia di Susanita, a comprare il latte al BarLume. La sua parentela ingombrante con narcos e ambasciatori rischia di scatenare un terribile incidente diplomatico che fa tremare il sindaco. Nel frattempo la famiglia del morto, imbufalita dopo essere stata esclusa dal testamento a favore della badante, deve essere tenuta a bada dagli inetti Cioni e Govoni.

Filippo Timi alle prese con una capra

A dare all'episodio un respiro internazionale è la parte ambientata in Macedonia che contiene un sequestro, una fuga d'amore quasi riuscita e un arresto da manuale che pone fine (almeno per il momento) alle gesta criminali di Anna Rusic. Roan Johnson si diverte a dare sempre maggior spazio a Marchino e ai suoi intermezzi trap che culmineranno nell'episodio finale della stagione, ma anche la presenza di Viviani torna a farsi più prepotente. L'ex barista non ne può veramente più di vivere da solo in campagna e mentre cerca di disfarsi della proprietà del detenuto Carmine, capre annesse, trova ogni scusa per saltare sul suo camioncino e raggiungere Pineta nel tentativo di aiutare la polizia a risolvere un caso apparentemente ingarbugliato, lasciando Aldo (Massimo Paganelli) e Pilade (Athos Davini) a badare agli ovini.

I Delitti del Barlume 11: il paese delle meraviglie secondo Filippo Timi

Sasso carta forbici

I bimbi si collegano col Rimediotti

Nell'ultimo episodio si tirano le fila della nuova stagione portando a compimento le storie di Beppe, Pasquali e Marchino. Se il primo scopre l'inganno tesogli dal suocero Cosimo con la complicità dei bimbi e decide di rendergli pan per focaccia, per il Sindaco arriva la resa dei conti quando una trappola tesa nei confronti della sua sottoposta si ritorce contro di lui dando una scossa al suo rapporto con Susanita. L'episodio segna il ritorno alla normalità per la Fusco dopo l'incursione in Montenegro e l'abbandono definitivo della campagna da parte del Viviani che affida alla mitica Bettina, personaggio ricorrente interpretato da Johara Liguori, e al suo nuovo fidanzato (Alex Lucchesi, volto noto ai fan della webserie dei Licaoni Corso di cazzotti del Dr. Johnson), la cura delle capre di Carmine.

I delitti del BarLume 12: il cast in pausa durante le riprese dell'episodio Sasso carta forbici

Ma il grande protagonista dell'episodio è Marchino (Paolo Cioni), che le prova tutte per adeguare la sua immagine a quella 'feroce e street' dei trapper arrivando a tatuarsi in fronte un ideogramma e tentando di farsi arrestare da Cioni e Govoni, ovviamente invano. Roan Johnson, che ricompare negli esilaranti panni dell'azzeccagarbugli avvocato Falcucci, crea un vero e proprio videoclip decisamente gore girato dai produttori di Marchino direttamente nel BarLume con gli avventori in veste di comparse.

Quando però il barista del BarLume ritrova il cadavere di Chantal, una dei suoi produttori, immerso in una pozza di sangue (vero, stavolta), finisce sotto i riflettori suo malgrado in veste di possibile sospettato. Alla fine dei conti anche lui arriverà alla conclusione che la fama non è poi così desiderabile come si era immaginato. Ma a Pineta, si sa, tutto passa tranne il successo di una serie che riesce a introdurre sempre nuovi ingredienti pur restando fedele a se stessa.