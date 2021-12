I delitti del BarLume 9: il trailer e le foto svelano la data di uscita dei nuovi episodi

Tutto è pronto dalle parti de I delitti del BarLume 9: insieme a trailer e foto, Sky ha reso nota oggi anche la data di uscita - 17 e 24 gennaio 2022 - dei nuovi episodi.

Un appuntamento, quello con la produzione Sky Original, coprodotta con Palomar, sempre attesissimo dal pubblico.

I delitti del BarLume 9: una scena della serie

I delitti del BarLume: una scena della serie

Torneranno i protagonisti storici della serie, come svelano le foto e il video: accanto a Filippo Timi ritroveremo dunque ancora una volta Lucia Mascino nei panni del Commissario Fusco, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), mentre Enrica Guidi è ancora una volta la barista Tizi, Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo e Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, truffaldino assicuratore di origini venete.

Le due nuove commedie a tinte gialle si intitolano Compro Oro, tratta dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi, e A Bocce Ferme, liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Marco Malvaldi. Sono dirette da Roan Johnson e arriveranno in prima assoluta lunedì 17 e 24 gennaio su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibili on demand. La sinossi svela che la piccola cittadina di Pineta si prepara a vivere ancora un bel po' di trambusto: l'omicidio di un compratore d'oro e un vecchio caso irrisolto chiamano nuovamente all'indagine Massimo Viviani e la Fusco. Lui amante disperato e sospettoso di una relazione tra la Tizi e Beppe, lei sempre tartassata da Tassone. Riporteranno la pace al BarLume e riusciranno a mettere in riga anche questa volta suoi vecchini impiccioni?

I delitti del BarLume è una produzione Sky Original, in coproduzione con Palomar, scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. La regia è di Roan Johnson.