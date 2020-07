I Delitti del Barlume 8, al via le riprese di due nuovi episodi

Sono iniziate le riprese de I Delitti del BarLume 8, si tratta di due nuovi episodi della serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Una notizia attesissima dai fan che ora si chiedono da quali dei racconti dello scrittore pisano saranno tratti i due nuovi episodi

Le riprese de I delitti del BarLume 8 sarebbero dovute terminare a giugno ma sono slittate per l'emergenza che ha bloccato il mondo dello spettacolo. Ora finalmente sono in corso le riprese delle due nuove storie della fortunata collection Sky Original prodotta da Sky in coproduzione con Palomar, con la regia di Roan Johnson.

I Delitti del BarLume: Enrica Guidi e Filippo Timi in Ritorno a Pineta

Anche quest'anno non mancheranno tutti i personaggi più amati dal pubblico del BarLume: il "barrista" Massimo (Filippo Timi), il Commissario Fusco (Lucia Mascino), il divertentissimo quartetto uretra con Emo (Alessandro Benvenuti), Gino (Marcello Marziali), Pilade (Atos Davini) e Aldo (Massimo Paganelli), la Tizi (Enrica Guidi) e la strana coppia composta da Beppe Battaglia (Stefano Fresi) e Paolo Pasquali (Corrado Guzzanti).

Sempre tratte dal mondo dei libri di Marco Malvaldi, anche queste due storie avranno al centro dei casi da risolvere, con l'immancabile comicità dei personaggi che ruotano attorno al BarLume di Pineta, l'immaginario paesino toscano che nella realtà ha le sembianze di Marciana Marina sull'Isola d'Elba, che da otto anni è la "casa" del BarLume.