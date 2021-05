I delitti del Barlume 8 torna stasera su TV8: la trama di Tana libera tutti

I delitti del Barlume 8 torna stasera su TV8 in prima serata, con l'episodio Tana libera tutti, per la prima volta in chiaro: ecco la trama.

I delitti del Barlume 8 torna stasera su TV8 alle 21:15 con l'episodio Tana libera tutti, il secondo dell'ultima stagione andata in onda, proposto in prima visione in chiaro.

La trama di Tana libera tutti conferma che, a dispetto di quanto pensasse Beppe (Stefano Fresi), la pandemia è arrivata anche a Pineta e il lockdown ora è una realtà. Le strade sono deserte, e oltre alle convivenze forzate, come quella di Tiziana (Enrica Guidi) e Massimo (Filippo Timi), e quella di Pasquali (Corrado Guzzanti) e Beppe, ai vecchini tocca fare pace con la tecnologia. Intanto Pasquali, con la scusa di imparare lo spagnolo, ha degli appuntamenti in videochiamata con Dolores, una bella ragazza spagnola, che improvvisamente scompare. L'assicuratore non si dà pace e coinvolge prima Massimo e poi anche i vecchini. E ovviamente anche la Fusco (Lucia Mascino), che però dovrà portare avanti le indagini in quarantena, "regalo" fatto inconsapevolmente da Tassone (Michele Di Mauro), che, malato, è andato a trovarla, con tanto di abbraccio, alla fine della puntata precedente...

Roan Johnson ritorna alla regia, mentre nel cast ritroveremo gli storici personaggi che hanno reso famoso il "BarLume": Filippo Timi veste ancora i panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, Enrica Guidi è la Tizi, mentre Stefano Fresi e Corrado Guzzanti sono ancora una volta Beppe Battaglia e Paolo Pasquali. Sempre insieme, anche se questa volta con l'ausilio della tecnologia, il "quartetto uretra", capitanato da Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade), MarcelloMarziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo).