I delitti del Barlume 2022: la trama di A bocce ferme, stasera su Sky Cinema Uno

Va in onda stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW, A bocce ferme, il secondo e ultimo episodio de I delitti del Barlume 2022: ecco la trama.

I delitti del BarLume 2022 torna stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 - anche in streaming su NOW e on demand su SKY -, dopo il gran successo di ascolti della scorsa settimana, con il secondo e ultimo episodio della nuova stagione.

Come scopriamo dalla trama di A bocce ferme, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Marco Malvaldi, Massimo e la Fusco, con l'aiuto dei vecchini, si ritrovano ad indagare su un vecchio caso irrisolto.

Nel frattempo, succede ciò che il Viviani temeva, la Tizi e Beppe finalmente riescono a passare del tempo da soli e a fare l'amore. Massimo li scopre e, nonostante la sua rabbia, si ritrova con l'indizio per risolvere il caso tra le mani. Chiuso il caso Massimo si ritroverà a dover consolare il fratellone Beppe a cui è appena stato spezzato il cuore...

Nel cast tornano gli storici personaggi che hanno reso famoso il BarLume: Filippo Timi veste ancora i panni del barista investigatore Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), mentre Enrica Guidi è la barista Tizi, Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo, e Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, truffaldino assicuratore di origini venete.

Entrambi gli episodi de I delitti del BarLume 2022 sono disponibili on demand su Sky e in streaming NOW.