I delitti del Barlume 2022 da stasera su Sky Cinema Uno: la trama di Compro Oro

Arriva stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW, Compro Oro, il primo episodio de I delitti del Barlume 2022: la trama.

I delitti del BarLume 2022 fa il suo debutto ufficiale stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 - anche in streaming su NOW e on demand su SKY -.

Torna dunque l'appuntamento con le commedie a tinte gialle prodotte da Sky e Palomar, dirette da Roan Johnson.

La prima delle due nuove storie (qui la nostra recensione della nuova stagione) si chiama Compro Oro ed è tratta, come tutte le altre, dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi. La trama anticipa che, dopo la strampalata idea di chiedere alla Tizi di sposarlo, il Viviani si ritrova a mendicare un posto dove dormire e a dover restituire l'anello della proposta. Ma quando Massimo arriva al Compro Oro, il gioielliere è steso a terra in una pozza di sangue. La Fusco e la sua squadra di poliziotti cercheranno di risolvere il caso, supervisionati da lontano dal capo della Polizia Tassone. Ad aiutarli ci sarà il Viviani che, tenendo gli occhi puntati sulla Tizi e Beppe, osserverà anche Emo e la coppia di Italoamericani che chiedono di lui.

Nel cast tornano gli storici personaggi che hanno reso famoso il BarLume: Filippo Timi veste ancora i panni del barista investigatore Massimo Viviani, Lucia Mascino quelli del Commissario Fusco, i "vecchini" Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), mentre Enrica Guidi è la barista Tizi, Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo, e Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, truffaldino assicuratore di origini venete.

La seconda e ultima puntata di stagione, A bocce ferme, andrà in onda, sempre su SKY, lunedì 24 gennaio alle 21:15.