I delitti del BarLume 12: il trailer anticipa tre nuovi episodi, su Sky e NOW dal 13 gennaio

Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici, tre nuove storie in arrivo ogni lunedì su Sky e in streaming su NOW a partire dal 13 gennaio-

Uno scoppiettante trailer anticipa il ritorno de I delitti del BarLume 12 con tre nuovi episodi a partire dal 13 gennaio ogni lunedì su Sky e in streaming su NOW. Le tre nuove storie si intitoleranno Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici. I primi due film sono diretti da Roan Johnson, che delle storie è anche produttore creativo, e il terzo da Milena Cocozza.

Il trailer della serie firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi anticipa nuove indagini, casi da risolvere e il ritorno di Massimo (Filippo Timi), che sarà costretto a una scomoda convivenza con la Tizi (Enrica Guidi) e il suo nuovo compagno (Stefano Fresi). La serie tv è liberamente tratta ai romanzi Marco Malvaldi I delitti del BarLume (editi da Sellerio Editore).

Un ritorno graditissimo

Lucia Mascino nei panni del Commissario Fusco

Confermato il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il BarLume: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) sono i "Bimbi". E ancora Michele di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia).

Gino è misteriosamente scomparso con una partita di diamanti mentre i Bimbi provano a rintracciarlo. Massimo Viviani vuole evadere dalla sua prigionia e liberarsi dalle capre ereditate da Carmine, Pasquali rincorre la sua Susanita e scappa dalle minacce di brutti ceffi colombiani. La Fusco e Tassone in missione in Montenegro alla ricerca della loro amata e odiata Anna Rusic, Cioni e Govoni da soli a Pineta con le loro gatte da pelare, Beppe e Tizi impelagati in una lotta all'ultimo scherzo contro Cosimo, mentre Marchino sta finalmente lanciando la sua carriera da trapper. Ecco cosa ci attende in tv a partire dal 13 gennaio.