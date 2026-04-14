I Cesaroni, ritorno vincente in TV: Amendola conquista gli ascolti del 13 aprile

Dodici anni di attesa sono svaniti in una sera: il prime time di lunedì 13 aprile 2026 ha segnato il ritorno in grande stile di una delle famiglie più amate della televisione italiana, I Cesaroni. La prima puntata ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, confermando che il legame tra il pubblico e la Garbatella non si è mai spezzato, complice anche l'attesa dell'evento e il battage pubblicitario di Mediaset.

Ascolti Prime Time

I Cesaroni - Il ritorno rappresentava uno dei momenti televisivi più attesi della stagione: a dodici anni dalla chiusura della serie originale, la storica fiction riporta sullo schermo atmosfere, personaggi e dinamiche che hanno fatto la storia della TV italiana, riuscendo subito a riconquistare il pubblico.

Nella prima serata di lunedì 13 aprile 2026, Canale 5 domina grazie a I Cesaroni - Il ritorno con 3.486.000 e il 22.6%. Su Rai 1 la prima puntata della fiction La Buona Stella registra 2.768.000 spettatori pari al 16,2% di share, mentre su Rai 2, dopo la presentazione, The Floor - Ne Rimarrà Solo Uno si ferma a 622.000 spettatori con il 3,9%. Su Italia 1 The Transporter Legacy raccoglie 913.000 spettatori (4,9%), mentre su Rai 3, dopo la presentazione, Lo Stato delle Cose segna 1.205.000 spettatori pari all'8%.

Francesco Arca protagonista de La Buona Stella

Su Rete 4, dopo la presentazione, Quarta Repubblica totalizza 658.000 spettatori con il 5,1%, mentre su La7 La Torre di Babele raggiunge 704.000 spettatori e il 3,7%. Su Tv8, dopo la presentazione, GialappaShow ottiene 811.000 spettatori (5,2%) e sul Nove Little Big Italy raduna 469.000 spettatori con il 2,6%. Tra i film, sul 20 Batman v Superman - Dawn of Justice e registra 277.000 spettatori (1,6%) mentre L'ultimo samurai su è seguito da 325.000 spettatori pari al 2%. Su Rai 4 Your Lucky Day è visto da 211.000 spettatori (1,1%).Su RaiMovie The Missing è la scelta di 208.000 spettatori, 1,2% di share.

Access Prime Time

Nell'access prime time, su Rai 1 Cinque Minuti registra 4.608.000 spettatori (22,2%) e Affari Tuoi arriva a 5.105.000 spettatori (23,7%). Su Canale 5, dopo un breve segmento de La Ruota della Fortuna, il programma raccoglie 5.578.000 spettatori pari al 26%, riprendendosi la leadership della fascia.

Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 684.000 spettatori con il 3,2%, mentre su Italia 1 NCIS raduna 1.006.000 spettatori (4,7%). Su Rai 3 Un Posto al Sole appassiona 1.408.000 spettatori pari al 6,5%, mentre su Rete 4 4 di Sera totalizza 1.133.000 spettatori (5,4%) nella prima parte e 878.000 (4,1%) nella seconda. Infine, su La7 Otto e Mezzo conquista 2.061.000 spettatori con il 9,6%.