I Cesaroni 7, è ufficiale: le riprese stanno per iniziare! Sorpresa in cabina di regia

I Cesaroni 7 è finalmente realtà: il comunicato stampa ufficiale annuncia che lunedì 17 marzo prenderanno il via le riprese della nuova stagione. Co-prodotto da Publispei- RTI, prodotta da Verdiana Bixio, il nuovo ciclo di episodi riporterà il pubblico nei luoghi del quartiere romano della Garbatella che lo show ha reso un simbolo.

I Cesaroni 7, la prima foto delle riprese

Non è questo però il solo annuncio della giornata: a firmare la regia de I Cesaroni - Il ritorno sarà Claudio Amendola, indimenticabile protagonista nei panni di Giulio Cesaroni.

Nella settima stagione la bottiglieria di famiglia, luogo simbolo della serie, aprirà nuovamente le sue porte, pronta ad ospitare vecchi e nuovi amici e a dar luogo a situazioni inaspettate. Alla scrittura di tutti gli episodi ci sono Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.

I Cesaroni 7: chi farà parte del cast?

I Cesaroni 5: Matteo Branciamore, Federico Russo, Niccolò Centioni, Micol Olivieri e Nina Torresi in una scena

Sappiamo ancora molto poco di questo ritorno. Per ora a essere confermati sono Claudio Amendola, qui in doppia veste di attore e regista, Antonello Fassari, Max Tortora e Niccolò Centioni, che aveva già mostrato la prima foto del copione, tutti pronti a tornare sul set nei ruoli di Giulio, Cesare, Ezio e Rudy.

Non ci saranno sicuramente, invece, nè Elena Sofia Ricci, come lei stessa ha confermato in più di un'occasione, nè Alessandra Mastronardi, che proprio da I Cesaroni era stata lanciata nei panni della bella Eva.

I Cesaroni: dove eravamo rimasti

Il cast originale della serie

Basato sull'originale spagnolo Los Serranos, I Cesaroni hanno dato vita, fino a questo momento, a sei stagioni, trasmesse tra il 2006 e i 2014 su Canale 5 (e attualmente tutte disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity), per un totale di 142 episodi.

Nelle ultime puntate, quelle da cui la nuova stagione dovrà necessariamente partire, Giulio aveva scoperto di avere una figlia nata da un vecchio amore di gioventù. La mamma della ragazza, Sofia, era da poco tornata a Roma per curarsi e Giulio aveva finito per innamorarsene nuovamente.

Lucia ed Eva, ormai a New York, erano state raggiunte da Alice subito dopo la fine della sua relazione con Rudy. Marco invece era volato a Londra insieme a Maya, dopo aver chiuso tutti i rapporti con Eva. Matilde, la figlia appena 15enne di Cesare, era rimasta incinta, mentre Ezio era tornato a Roma, sperando di ricucire i rapporti con la moglie Stefania.