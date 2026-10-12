I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere stasera su Rai 1: trama, puntate e quando finisce

Lunedì 12 ottobre 2026, alle 21.30 su Rai 1, torna Elena Sofia Ricci nei panni della commissaria Teresa Battaglia. La terza stagione della fiction tratta dai romanzi di Ilaria Tuti si intitola Figlia della cenere e promette una nuova indagine dai contorni inquietanti, destinata a intrecciarsi con le ferite più profonde della protagonista.

Dopo Fiori sopra l'inferno e Ninfa dormiente, la profiler friulana si prepara ad affrontare un caso particolarmente cruento, mentre il ritorno di una figura dolorosa del suo passato rischia di sconvolgere nuovamente la sua vita privata. La nuova storia riparte cinque mesi dopo gli eventi della seconda stagione e porta sullo schermo un capitolo ancora più personale del percorso di Teresa.

Quanti episodi ha la terza stagione?

La terza stagione de I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere è composta da otto episodi, distribuiti in quattro prime serate, con due episodi per ogni appuntamento. Si tratta di un formato più ampio rispetto alle precedenti stagioni, che consente di approfondire sia l'indagine criminale sia l'evoluzione psicologica dei personaggi.

La fiction è una coproduzione Rai Fiction e Publispei, tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Tuti, edito da Longanesi. La regia è affidata a Kiko Rosati. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay.

La trama: un nuovo serial killer e i segreti del passato

Sono trascorsi cinque mesi dalla conclusione del caso della Ninfa dormiente. Teresa Battaglia torna al lavoro con i fidati ispettori Massimo Marini e Giacomo Parisi, ma la nuova indagine si apre con il ritrovamento del cadavere di un anziano pensionato lungo il greto di un torrente.

Il corpo presenta mutilazioni inquietanti: le falangi sono state recise e lo sterno è stato sfondato. La violenza, esercitata anche dopo la morte, suggerisce una firma rituale che rende il delitto particolarmente difficile da interpretare. Sul luogo del crimine vengono trovate tracce genetiche riconducibili al figlio della vittima, che diventa il primo sospettato.

Quando, però, un secondo omicidio ripropone lo stesso macabro schema, Teresa intuisce che dietro i delitti potrebbe esserci un assassino seriale. Le indagini porteranno alla luce un collegamento tra le vittime e una storia di molestie rimasta nascosta per anni.

Parallelamente, la commissaria dovrà fare i conti con il ritorno a Udine di Sebastiano, il suo ex marito violento. L'uomo, arrivato in città con la nuova compagna, accusa Teresa di essere responsabile di alcune minacce anonime ricevute. Un confronto doloroso che riporta alla luce traumi mai superati, mentre la malattia che compromette progressivamente la memoria continua a mettere alla prova la protagonista.

Le trame dei due episodi in onda stasera, lunedì 12 ottobre

Episodio 1 - Il ritrovamento del corpo: Il ritrovamento del cadavere di un anziano pensionato lungo il greto di un torrente dà il via alla nuova indagine della squadra di Teresa Battaglia. Il corpo presenta una firma oscura e rituale: le falangi sono state recise e lo sterno è stato sfondato. Le tracce del DNA del figlio della vittima sulla scena del crimine sembrano indirizzare le indagini verso un primo sospettato, ma le tensioni familiari che emergono complicano il quadro. Nel frattempo, il ritorno di Sebastiano riporta Teresa davanti a un passato che avrebbe voluto lasciarsi alle spalle.

Episodio 2 - Un secondo omicidio: Un nuovo delitto scuote Udine: un imprenditore viene trovato morto in un parco pubblico, mutilato con modalità analoghe a quelle del primo omicidio. Per Teresa prende corpo l'ipotesi che l'assassino sia un serial killer. Gli investigatori iniziano a ricostruire il legame tra le vittime, scoprendo una vicenda di molestie rimasta a lungo nascosta, che cambia la direzione dell'inchiesta e scagiona il primo sospettato. Sul fronte personale, Teresa deve inoltre affrontare le tensioni con Albert Lona e le accuse di Sebastiano, convinto di essere perseguitato.

Giuseppe Spata nella serie I casi di Teresa Battaglia interpreta l'ispettore Massimo Marini

Il cast: Elena Sofia Ricci torna protagonista

A guidare il cast è ancora una volta Elena Sofia Ricci, che interpreta Teresa Battaglia, commissaria e profiler dalla straordinaria capacità intuitiva, ma sempre più fragile a causa della malattia che compromette la sua memoria. Accanto a lei tornano:

Giuseppe Spata è Massimo Marini, giovane ispettore e stretto collaboratore di Teresa.

è Massimo Marini, giovane ispettore e stretto collaboratore di Teresa. Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi, ispettore capo della squadra.

è Giacomo Parisi, ispettore capo della squadra. Fausto Maria Sciarappa è Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile.

è Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile. Maurizio Donadoni è Sebastiano, l'ex marito violento di Teresa.

è Sebastiano, l'ex marito violento di Teresa. Sara Drago è Serena Giorgi, la nuova responsabile della Scientifica.

è Serena Giorgi, la nuova responsabile della Scientifica. Massimo Poggio è Mauro Degano, giornalista d'inchiesta.

è Mauro Degano, giornalista d'inchiesta. Maria Bajma-Riva interpreta Alice, esperta nel ritrovamento di resti umani.

interpreta Alice, esperta nel ritrovamento di resti umani. Giulia Petrungaro è Elena Privitera.

è Elena Privitera. Ettore Belmondo interpreta il medico legale Antonio Parri.

La regia è di Kiko Rosati. La serie è prodotta da Rai Fiction e Publispei e porta sul piccolo schermo l'universo narrativo di Ilaria Tuti, con le sue atmosfere cupe, i paesaggi del Friuli e le indagini che scavano nei segreti più dolorosi delle persone.

Il calendario dei prossimi episodi

La stagione si sviluppa in quattro appuntamenti settimanali, con due episodi per serata, salvo variazioni di palinsesto.

Prima Serata (Episodi 1 e 2): Lunedì 12 ottobre 2026

Lunedì 12 ottobre 2026 Seconda Serata (Episodi 3 e 4): Lunedì 19 ottobre 2026

Lunedì 19 ottobre 2026 Terza Serata (Episodi 5 e 6): Lunedì 26 ottobre 2026

Lunedì 26 ottobre 2026 Quarta e Ultima Serata (Episodi 7 e 8): Lunedì 2 novembre 2026

La programmazione prevista porterà quindi alla conclusione di Figlia della cenere lunedì 2 novembre. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay, dove la fiction può essere seguita in streaming e recuperata on demand. Sulla piattaforma dal 10 ottobre è disponibile in anteprima il primo episodio.