I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere stasera su Rai 1: il killer ha ancora un segreto

Stasera, lunedì 26 ottobre, su Rai 1 torna I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere con il quinto e il sesto episodio della terza stagione. La fiction con protagonista la profiler Teresa Battaglia arriva così al penultimo appuntamento, con due nuove puntate ricche di colpi di scena e rivelazioni sul serial killer che sta seminando il terrore.

Le indagini si concentrano sulla morte del giornalista Mauro Degano e su alcuni inquietanti ritrovamenti nella Basilica di Aquileia. Nel frattempo, Teresa dovrà affrontare nuove minacce e fare i conti con le proprie fragilità, mentre la squadra si avvicinerà sempre di più alla verità.

I casi di Teresa Battaglia 3, cosa è successo nelle puntate precedenti

Nei precedenti episodi di Figlia della cenere, un pensionato e un imprenditore sono stati trovati morti con mutilazioni simili. Dopo una terza vittima, il giovane gestore di un'enoteca, strangolato e mutilato nei pressi di un ruscello, Teresa ha iniziato a sospettare la presenza di un serial killer.

Le indagini hanno fatto emergere un possibile elemento comune tra gli uomini assassinati: tutti avrebbero nascosto comportamenti violenti nei confronti delle donne dietro una facciata rispettabile. Nel corso degli accertamenti, un sospettato è riuscito a fuggire dopo aver ferito un collega della profiler.

Nell'ultimo appuntamento, la morte di un medico del Policlinico e quella del giornalista Mauro Degano, trovato senza vita nella Basilica di Aquileia, hanno complicato ulteriormente il caso. Parallelamente, Teresa ha dovuto affrontare il ritorno dell'ex marito Sebastiano e il peggioramento dei sintomi della malattia, che continuano a condizionare la sua quotidianità.

Anticipazioni di Figlia della cenere, cosa vedremo stasera

Nel quinto episodio, intitolato La morte del giornalista, Teresa e la sua squadra analizzeranno il delitto di Mauro Degano, scoprendo che presenta caratteristiche differenti rispetto agli omicidi precedenti. Il comportamento dell'assassino apparirà meno controllato e quasi impulsivo, facendo ipotizzare che qualcosa sia andato storto nel suo piano.

Elena Sofia Ricci nel ruolo della profiler Teresa Battaglia e Fausto Maria Sciarappa nei panni di Albert Lona

La scoperta più inquietante arriverà nella cripta della Basilica di Aquileia, dove gli investigatori troveranno frammenti ossei delle vittime nascosti tra le tessere di un antico mosaico paleocristiano. Gli indizi porteranno alla luce un possibile rituale di purificazione e la presenza di un quinto mosaico farà capire alla squadra che il disegno criminale non è ancora terminato. Le indagini condurranno quindi a un sospettato collegato alle persone assassinate.

Nel sesto episodio, la squadra riuscirà finalmente a rintracciare il presunto serial killer. Una perquisizione nel suo appartamento permetterà di trovare libri antichi, cloroformio e fotografie di Teresa e dei suoi collaboratori, segno che l'uomo li stava seguendo da tempo.

La cattura avverrà in un bosco, dove il sospettato tenterà disperatamente di sottrarsi all'arresto. L'arresto non chiuderà necessariamente il caso: durante gli interrogatori, il killer sembrerà conoscere le fragilità più profonde della profiler, trasformando l'indagine in un duello psicologico. Per Teresa sarà una nuova prova, destinata a riportare a galla le ferite del passato proprio mentre la verità sembra finalmente a portata di mano.

Il cast della fictiom di Rai 1: attori e personaggi

A guidare il cast è ancora una volta Elena Sofia Ricci, nei panni di Teresa Battaglia, commissaria e profiler dalla straordinaria capacità intuitiva, costretta a confrontarsi con una malattia che minaccia la sua memoria e le sue certezze. Accanto a lei tornano diversi volti già conosciuti dal pubblico:

Giuseppe Spata è Massimo Marini, giovane ispettore e stretto collaboratore di Teresa.

è Massimo Marini, giovane ispettore e stretto collaboratore di Teresa. Gianluca Gobbi interpreta Giacomo Parisi, ispettore capo e storico alleato della commissaria.

interpreta Giacomo Parisi, ispettore capo e storico alleato della commissaria. Fausto Maria Sciarappa veste i panni di Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile.

veste i panni di Albert Lona, dirigente della Squadra Mobile. Maurizio Donadoni è Sebastiano Corsi, l'ex marito violento di Teresa, il cui ritorno riapre vecchie ferite.

è Sebastiano Corsi, l'ex marito violento di Teresa, il cui ritorno riapre vecchie ferite. Sara Drago interpreta Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica.

interpreta Serena Giorgi, nuova responsabile della Scientifica. Massimo Poggio è Mauro Degano, giornalista d'inchiesta coinvolto nel caso.

è Mauro Degano, giornalista d'inchiesta coinvolto nel caso. Giulia Petrungaro interpreta Elena Privitera, compagna di Massimo Marini.

interpreta Elena Privitera, compagna di Massimo Marini. Maria Bajma-Riva è Alice, esperta nel ritrovamento di resti umani.

è Alice, esperta nel ritrovamento di resti umani. Ettore Belmondo interpreta il medico legale Antonio Parri.

interpreta il medico legale Antonio Parri. Alessandro Orrei e Gracjela Kicaj figurano inoltre tra gli interpreti della stagione.

La regia è di Kiko Rosati. La serie è una produzione Rai Fiction e Publispei, tratta dal romanzo Figlia della cenere di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi.