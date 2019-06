I Am Mother, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia finalmente giugno e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è I Am Mother, il thriller sci-fi originale con Hilary Swank.

Al centro della trama ci sarà la "Madre", un robot gentile ideato per ripopolare la Terra dopo l'estinzione dell'umanità, che si occupa di una bambina che potrebbe essere la chiave per la salvezza dell'umanità. Il robot protagonista di I Am Mother, nel trailer, cresce sua "figlia" e le spiega che il centro è stato creato per dare agli esseri umani una seconda opportunità che prende il via proprio con lei. Il mondo all'esterno è privo di vita e la "figlia" è stata cresciuta per provare a dare una possibilità all'umanità. Improvvisamente la figlia si ritrova però alle prese con una donna ferita e scopre inaspettatamente che esistono altri esseri umani.

La nuova arrivata inizia poi a far dubitare delle reali intenzioni della Madre (Rose Byrne). L'ospite sembra però non aver detto tutta la verità alla Madre e alla Figlia... L'idea alla base del progetto è stata firmata da Grant Sputore, al suo esordio alla regia, e dallo scrittore Michael Lloyd Green, mentre WETA si è occupata del design del robot. Hilary Swank ha un piccolo record per quanto riguarda la Notte degli Oscar: infatti l'attrice è stata nominata due volte come Migliore Attrice Protagonista e ha portato a casa la statuetta entrambe le volte, nel 2000 con Boys don't cry e nel 2005 con Million Dollar Baby.

I Am Mother è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.