I Am Groot: Baby Groot nel nuovo logo della serie animata Disney+

Tra le tante sorprese, il Disney+ Day ci ha regalato in anteprima il logo di I am Groot, serie di corti che vede protagonista il celebre albero nel team dei Guardiani della Galassia. Ebbene, nel logo fa capolino Baby Groot.

Tuttavia, l'aggiornamento non contiene ulteriori informazioni anticipando solo che la serie animata di corti incentrati su Groot arriverà prossimamente su Disney+. Il logo è lo stesso logo uscito quando il progetto è stato annunciato nel 2020. Per adesso non conosciamo neppure dettagli sul cast vocale. Ricordiamo che nella saga dei Guardiani della Galassia Groot è doppiato da Vin Diesel.

Secondo la sinossi ufficiale di I am Groot, la serie animata sarà composta da vari cortometraggi che racconteranno i giorni di gloria di Baby Groot mentre cresce e si mette nei guai tra le stelle. Kirsten Lepore, nota per il suo lavoro di animazione e cortometraggi, sarà la regista e produttrice esecutiva della serie che, secondo Brad Winderbaum, Head of Streaming, Television and Animation di Marvel Studio, avrà anche uno stile di animazione fotorealistico.

