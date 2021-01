I Am Greta, su Prime Video in streaming da oggi

I Am Greta - Una forza della natura sarà disponibile da oggi 3 gennaio 2021 su Amazon Prime Video in streaming, con il racconto del movimento Fridays for Future.

I Am Greta - Una Forza della Natura, un intimo documentario diretto dal regista svedese Nathan Grossman che racconta la storia dell'adolescente attivista per il clima Greta Thunberg attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, sarà disponibile da oggi in streaming su Amazon Prime Video.

A partire dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica fuori dal parlamento svedese, Grossman segue Greta - una timida studentessa con la sindrome di Asperger - nella sua ascesa alla ribalta e nel suo impatto globale galvanizzante che ha scatenato scioperi scolastici in tutto il mondo. Il film culmina con il suo incredibile viaggio nel 2019 in barca a vela nell'Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all'ONU durante il Summit sul clima.

Locandina di I Am Greta - Una Forza Della Natura

Greta, nonostante la sindrome di Asperger da cui è affetta, non è mai venuta meno all'impegno che ha assunto e, con coraggio, è riuscita a convincere dell'importanza degli argomenti di cui si occupa i propri illustri interlocutori: le Nazioni Unite, Papa Francesco, le stelle del cinema di Hollywood. Purtroppo, la Thunberg non è ancora riuscita a portare pienamente con sé molte figure politiche di spicco, tra cui l'amministrazione americana di Trump, giunta ormai alla conclusione anche a seguito della sconfitta alle elezioni. Il padre di Greta, Svante, il quale viaggia costantemente al fianco della figlia, è profondamente preoccupato per le parole odiose - e per le minacce di morte - rivolte continuamente a lei da esperti, politici e negazionisti del cambiamento climatico.

